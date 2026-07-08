Un dels sindicats amb més presència en el sector educatiu, La Intersindical ha decidit fer un pas contundent per la infiltració dels Mossos d’Esquadra en les assemblees de docents. El sindicat ha denunciat al jutjat els Mossos d’Esquadra per infiltrar dues agents en una assemblea de docents, en plenes protestes del sector. Així ho ha anunciat Carles Amigó, delegat d’Educació, en una roda de premsa aquest dimecres a Barcelona.
El sindicat raona la seva denúncia en què s’han vulnerat drets fonamentals com el de vaga, el de llibertat sindical o el dret a reunió pacífica i que són fets “d’extrema gravetat”. També demanen la dimissió de la consellera d’Interior, Núria Parlon, i del director general de la Policia, Josep Lluís Trapero. Tots dos van definir l’actuació com un “error operatiu” en la seva compareixença a la comissió d’Interior del Parlament. El principal objectiu de la denúncia és que es declari que l’actuació va vulnerar drets fonamentals per evitar que es produeixin més infiltracions en un futur.
Doctrin del TEDH
Per la seva banda, l’advocat de la Intersindical Pau Cruz ha recordat en l’explicació que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) compta amb una doctrina “sòlida” sobre les infiltracions policials, que produeixen un efecte dissuasiu que intimida i coarta les persones. És que es coneix com “efecte descoratjador”. “Entenem que la participació sindical és imprescindible en una societat democràtica, no és admissible que els Mossos infiltrin policies”, remarca Cruz.
Carles Amigó ha assegurat que els docents “tornaran amb força” al setembre i que convocaran vagues durant el primer trimestre del curs. A més, Cruz ha relatat que arran de les infiltracions en algunes assemblees es demana una acreditació als assistents per assegurar que són docents.“Demanem a la consellera que es deixi d’amagar rere les faldilles de CCOO i UGT”, ha reclamat Amigó, que també ha demanat que es convoqui “d’una vegada per totes” el comitè de vaga per negociar les reivindicacions dels docents.