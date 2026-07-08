Uno de los sindicatos con más presencia en el sector educativo, La Intersindical ha decidido dar un paso contundente por la infiltración de los Mossos d’Esquadra en las asambleas de docentes. El sindicato ha denunciado en el tribunal a los Mossos d’Esquadra por infiltrar a dos agentes en una asamblea de docentes, en plenas protestas del sector. Así lo ha anunciado Carles Amigó, delegado de Educación, en una rueda de prensa este miércoles en Barcelona.

El sindicato razona su denuncia en que se han vulnerado derechos fundamentales como el de huelga, el de libertad sindical o el derecho a reunión pacífica y que son hechos “de extrema gravedad”. También piden la dimisión de la consejera de Interior, Núria Parlon, y del director general de la Policía, Josep Lluís Trapero. Ambos definieron la actuación como un «error operativo» en su comparecencia en la comisión de Interior del Parlamento. El principal objetivo de la denuncia es que se declare que la actuación vulneró derechos fundamentales para evitar que se produzcan más infiltraciones en el futuro.

El delegado de Educación de la Intersindical, Carles Amigó/Ares Vázquez

Doctrina del TEDH

Por su parte, el abogado de la Intersindical Pau Cruz ha recordado en la explicación que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) cuenta con una doctrina “sólida” sobre las infiltraciones policiales, que producen un efecto disuasorio que intimida y coarta a las personas. Es lo que se conoce como «efecto desalentador». “Entendemos que la participación sindical es imprescindible en una sociedad democrática, no es admisible que los Mossos infiltren policías”, remarca Cruz.

Carles Amigó ha asegurado que los docentes “volverán con fuerza” en septiembre y que convocarán huelgas durante el primer trimestre del curso. Además, Cruz ha relatado que a raíz de las infiltraciones en algunas asambleas se pide una acreditación a los asistentes para asegurar que son docentes. “Pedimos a la consejera que deje de esconderse tras las faldas de CCOO y UGT”, ha reclamado Amigó, que también ha pedido que se convoque “de una vez por todas” el comité de huelga para negociar las reivindicaciones de los docentes.