El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert la veda en contra de l’ús de la intel·ligència artificial (IA) en etapes infantils i juvenils. El que fa dues setmanes era només una recomanació per als docents, aviat pot ser una prohibició: l’executiu, que en una guia sobre la IA a principi de curs limitava a una recomanació al fet que l’alumne no en fes un ús “autònom”, ara ha decidit directament vetar-la en menors de 14 anys. És la principal novetat d’un conjunt d’anuncis –molts, de coses que ja se sabien– que l’executiu ha anat desgranant al llarg del dia a partir d’un informe del Departament de Salut en què s’avisa dels efectes negatius que generen les pantalles.
Continua així una ofensiva contra l’ús de la tecnologia com a eina pedagògica, després de la prohibició dels mòbils decretada fa dos cursos per a tota l’etapa obligatòria. El president ha reiterat, en un acte aquesta tarda, el compromís del seu govern amb el veto als telèfons, un aspecte que Educació ja havia introduït després d’escoltar les conclusions del famós grup d’experts creat per fer front a la davallada de nivell a les PISA 2022. Entre altres, aquell anunci també incloïa una reducció “progressiva” de les pissarres digitals i de les tauletes a educació infantil.
Fons del Departament d’Educació matisen que la IA no s’ha fet servir fins ara com a eina pedagògica, però que els docents havien demanat una guia clara. És per això que la conselleria va emetre una recomanació a inicis de setembre a les escoles. “Si vols prohibir ho has de fer com a llei o com a decret, i això porta més o menys un any”, apunten des del departament. L’executiu se suma a l’onada de veus que demanen restringir l’ús de la IA, una idea que la Unió Europa va posar negre sobre blanc en un decret que fixa l’obligatorietat del control parental en casos de menors de 16 anys; una edat que el mateix govern europeu permet als seus estats membres rebaixar-la si així ho consideren oportú i que l’estat espanyol ha decidit fixar en els 14 anys. D’altra banda, la majoria d’aplicacions prohibeixen ja per elles mateixes l’ús als menors de 13 anys, si bé el control real d’aquest veto és més aviat inexistent.
Jornada monogràfica per anunciar restriccions a la IA
“Estem més desorientats que mai”, ha apuntat Illa aquesta tarda, tancant una jornada gairebé monogràfica del Govern. Al matí, l’executiu ha fet públic una nova Guia de Salut Digital, elaborada a partir de 700 estudis científics, segons ha explicat la subdirectora general d’Addiccions, Lluïsa Conejos, als mitjans de comunicació. L’estudi divideix els impactes per edats i apunta riscos físics, mentals i relacionals com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals.
L’informe de Salut s’ha avançat a allò que després ha expressat Illa en una entrevista a RAC1: “No podem permetre que un ús excessiu pantalles faci que els infants no tinguin contactes amb Rodoreda, Martorell, Cervantes o Llull, que no s’habituïn a la lectura”. Un parell d’hores després, la marató comunicativa sobre els perills del mal ús de la IA ha continuat amb la portaveu de l’executiu, Sílvia Paneque, que també ha apuntat la necessitat de regular les pantalles en menors “més enllà” de l’àmbit educatiu, des d’una perspectiva de salut pública.
La intenció de l’executiu és fer servir “tots els instruments” de què disposa amb la participació de la societat i de les empreses “per protegir els infants”, segons ha comunicat el mateix Illa en l’últim acte del dia. D’aquesta forma, el pròxim dilluns 28 de setembre la comissió interdepartamental que encapçala el Departament d’Empresa implementarà ja 60 mesures “immediates” a partir de la guia que s’ha fet pública. Per a més endavant, l’executiu s’ha compromès a generar un marc legal “sòlid i permanent” per convertir “les recomanacions en llei”.