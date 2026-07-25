Educació va autoritzar el teletreball en alguns centres afectats per l’onada de calor dels volts de Sant Joan. Un mínim de tres serveis territorials, segons ha pogut comprovar aquest diari, van enviar un mail a les direccions per permetre treballar a distància els dies 22 i 23 de juny, l’endemà d’acabar el curs escolar. El correu recomana “reorganitzar la presència de personal durant les franges de més exposició a la calor”, però remarca que la mesura té caràcter “estrictament excepcional”. Per als sindicats, aquesta excepcionalitat, admesa en dies en què ja no hi havia canalla –l’endemà d’acabar el curs–, posa de manifest les mancances climatològiques de molts centres i la necessitat d’un pla de xoc que faciliti el dia a dia a final de curs.
“Som conscients que aquest final de curs s’està desenvolupant en un context excepcionalment complex”, apunta el correu enviat pels serveis territorials. “També som conscients que, en alguns centres, especialment aquells que no disposen d’espais climatitzats o adequadament condicionats, el desenvolupament de determinades tasques durant les hores de més clar pot esdevenir especialment difícil”, apunta en un altre fragment.
En aquest sentit, Educació reconeix en l’escrit la “necessitat d’adoptar mesures excepcionals” per “afavorir unes condicions de treball aquedades als centres” en moments crítics, però demana “prudència i proporcionalitat” segons evolucioni l’episodi de calor. “No s’ha d’interpretar com una autorització general al teletreball”, apunta el departament a les direccions. El text emet algunes recomanacions, com ara reubicar les tasques a espais millor condicionants o fer ús de ventiladors –alguns centres s’han queixat que no en tenen prou– sempre que sigui possible.
Els sindicats demanen indicacions clares i un pla de climatització urgent
La portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, matisa que la indicació no va arribar a tots els centres i que les altes temperatures s’han estès més enllà de l’onada de calor. “Tenim un cas al sindicat d’una direcció que s’ha queixat que el departament enviés aquest correu i que els últims dies de juliol, en què només hi havia les direccions, no se’ls digués res”, comenta en conversa amb El Món. És cert, matisa Segura, que el departament s’hi va posar bé davant la petició i que les direccions que s’han queixat han acabat els últims dies de curs a casa.
En tot cas, des de la USTEC exigeixen “instruccions clares” que arriben a través d’un “pla d’actuació” per a quan hi hagi temperatures altes. “No pot ser que les indicacions arribin només en alguns llocs o si et queixes. Necessitem indicacions clares, però no només ara a final de curs, sinó també quan hi hagi canalla”, sentencia Segura.
La Intersindical va un pas més enllà i demana “racionalitzar el calendari” per tornar a l’inici de curs després de la diada i allargar la jornada intensiva tot el mes de juny. El portaveu Marc Martorell també recorda que hi ha molts centres en barracons i d’altres amb deficiències que necessiten “més protecció i climatització”. El sindicat nacional és partidari d’establir un protocol que permeti tancar escoles o traslladar l’activitat a espais climatitzats “si se supera un llindar de temperatura”.
“Les escoles i instituts són els únics edificis públics que segueixen sense estar climatitzats”, es queixa en aquesta línia Martorell. “Aquest estiu hem vist casos de plens d’ajuntaments que s’han cancel·lat perquè la temperatura superava els 27 graus”, afegeix, referint-se a un Ple de l’Ajuntament de Sabadell. “Si pels polítics no és segur treballar per sobre de 27 graus, per a nosaltres tampoc, per no parlar dels riscos per a la salut dels infants”, conclou en aquest aspecte.
En l’última reunió amb la consellera Esther Niubó, el passat 13 de juliol, el sindicat Professors de Secundària (Aspec), segon màxim representant dels docents, també va reclamar “mesures immediates” davant les onades de calor, prioritzant-ne “mesures de climatització urgents”. “Les que hi ha, clarament no són suficients”, defensa el sindicat, amb forta presència als instituts.
Moltes aules superen el límit legal
Fa unes setmanes, l’Associació Espanyola de Pediatria va emetre un informe demolidor sobre l’impacte sobre la salut de la canalla. Un 97% dels espais que habiten els infants i joves del país no tenien les condicions mínimes per salut, alertava en aquest sentit. La plataforma Aules que Cremen ha recomptat que 185 centres educatius dels 287 que tenen monitorats van superar els 30 graus “de manera sostinguda” a final de curs. Comptant les aules, el recompte de la plataforma apunta que 614 de les 628 monitorades van superar el límit legal. Aules que cremen assegura que donarà cobertura, suport i arguments als claustres perquè prenguin la decisió d’evacuar aules o aturar les classes quan se superin els llindars permesos.