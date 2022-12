El govern espanyol proposa que metges i pediatres de la primària compatibilitzin la feina amb la jubilació

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, i el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, han proposat facilitar la jubilació activa dels metges i pediatres d’Atenció Primària a Espanya, de manera temporal i excepcional, per a solucionar el dèficit d’aquests especialistes en el Sistema de Salut.

Així ho han avançat en roda de premsa aquest dijous, celebrada després de la reunió de la Comissió de Recursos Humans del Consell Interterritorial de Salut (CISNS), en què han proposat aquestes mesures. “Ha estat molt ben acollida per tots els membres del CISNS, i se suma a les mesures que ja hem anat adoptant per a continuar donant resposta i fomentar la incorporació de metges al SNS”, ha comentat Darias.

El ministre de Seguretat Social, José Luís Escrivá / ACN

Programa temporal i excepcional

Es tracta d’un programa pilot “temporal i excepcional” amb una durada de tres anys “sol delimitada a metges d’Atenció Primària”. Amb ella, es permet el règim de jubilació activa als metges en el sector públic; s’ha millorat el règim de compatibilització de pensió, que s’eleva del 50 al 75 per cent, i es permet un règim de jubilació activa parcial amb el 50 per cent de la jornada. “Els consellers han reconegut que l’incentiu és significatiu. La mesura està dissenyada de tal forma que es donen condicions a priori importants perquè hi hagi una adhesió significativa”, ha afegit Escrivá.

El ministre ha contextualitzat que la normativa actual de jubilacions és “bastanta hererogénea”. “En el sector públic no està permès el que anomenem la jubilació activa, que permet compatibilitzar el treball per compte d’altri amb un 50 per cent de la pensió, alguna cosa que sí que existeix en el sector privat. D’altra banda, a més de no estar permesa, tampoc és en la pràctica possible la jubilació parcial en el sector públic”, ha explicat, incidint en què per als metges aquest percentatge de la pensió s’ampliaria fins al 75 per cent amb aquesta nova mesura.

En canvi, sí que existeix la possibilitat de la jubilació demorada per als metges estatutaris i els funcionaris, que poden prolongar el servei actiu fins als 70 anys, però que és incompatible amb el cobrament de la pensió. Amb tot, Escrivá ha recordat que, durant la pandèmia, es va establir “una fórmula transitòria de jubilació activa” a temps complet o parcial amb pensió completa per a metges que estaven ja jubilats, com a reforç al SNS. En total, es van acollir a la mesura 155 metges jubilats del sistema públic i dos del privat. Aquesta mesura s’extingeix a la fi del 2022.

Un de cada tres metges de Primària té mes de 60 anys

Tal com ha exposat Escrivá, l’Atenció Primària és l’especialitat amb la ràtio major de professionals de més de 60 anys. De fet, un de cada tres metges de Primària té més de 60 anys; és a dir, hi ha 12.000 metges amb una edat entre 60-65 anys i 1.500 amb més de 65. Una altra causa del dèficit, segons ha incidit el ministre, és “la planificació inadequada que es va concentrar en el període 2010-2017, quan es va produir un descens en l’oferta de places MIR”.

Segons ha estimat, la demanda de metges resultant de la jubilació es prolongarà durant els pròxims cinc anys, “fins que rendeixin resultat els processos de reforçament que s’estan realitzant de formació dels metges d’Atenció Primària i fins que arribi un horitzó en el qual es produirà un menor nombre de jubilacions”.

“Es tracta d’una mesura més, innovadora i de gran importància que va dirigida a l’Atenció Primària, eix vertebrador del Sistema de Salut”, ha reblat la ministra de Sanitat. “L’objectiu prioritari del govern espanyol és incorporar més mèdics al sistema de salut. El nostre full de ruta va encaminada a continuar incrementant any rere any l’oferta de Formació Sanitària Especialitzada”, ha finalitzat.