Educación autorizó el teletrabajo en algunos centros afectados por la ola de calor alrededor de San Juan. Un mínimo de tres servicios territoriales, según ha podido comprobar este diario, enviaron un correo a las direcciones para permitir trabajar a distancia los días 22 y 23 de junio, el día después de terminar el curso escolar. El correo recomienda “reorganizar la presencia de personal durante las franjas de mayor exposición al calor”, pero recalca que la medida tiene carácter “estrictamente excepcional”. Para los sindicatos, esta excepcionalidad, admitida en días en que ya no había niños –el día después de terminar el curso–, pone de manifiesto las carencias climatológicas de muchos centros y la necesidad de un plan de choque que facilite el día a día al final del curso.

“Somos conscientes de que este final de curso se está desarrollando en un contexto excepcionalmente complejo”, apunta el correo enviado por los servicios territoriales. “También somos conscientes de que, en algunos centros, especialmente aquellos que no disponen de espacios climatizados o adecuadamente acondicionados, el desarrollo de determinadas tareas durante las horas de más luz puede volverse especialmente difícil”, señala en otro fragmento.

En este sentido, Educación reconoce en el escrito la “necesidad de adoptar medidas excepcionales” para “favorecer unas condiciones de trabajo adecuadas en los centros” en momentos críticos, pero pide “prudencia y proporcionalidad” según evolucione el episodio de calor. “No debe interpretarse como una autorización general al teletrabajo”, apunta el departamento a las direcciones. El texto emite algunas recomendaciones, como reubicar las tareas en espacios mejor acondicionados o hacer uso de ventiladores –algunos centros se han quejado de que no tienen suficientes– siempre que sea posible.

El sol sobre una canasta de baloncesto del patio de una escuela | Jordi Pujolar (ACN)

Los sindicatos piden indicaciones claras y un plan de climatización urgente

La portavoz nacional de USTEC, Iolanda Segura, matiza que la indicación no llegó a todos los centros y que las altas temperaturas se han extendido más allá de la ola de calor. “Tenemos un caso en el sindicato de una dirección que se ha quejado de que el departamento enviara este correo y que los últimos días de julio, en los que solo estaban las direcciones, no se les dijera nada”, comenta en conversación con El Món. Es cierto, matiza Segura, que el departamento se puso bien ante la petición y que las direcciones que se han quejado han terminado los últimos días de curso en casa.

En todo caso, desde la USTEC exigen “instrucciones claras” que lleguen a través de un “plan de actuación” para cuando haya temperaturas altas. “No puede ser que las indicaciones lleguen solo en algunos lugares o si te quejas. Necesitamos indicaciones claras, pero no solo ahora al final del curso, sino también cuando haya niños”, sentencia Segura.

La Intersindical va un paso más allá y pide “racionalizar el calendario” para volver al inicio del curso después de la diada y alargar la jornada intensiva todo el mes de junio. El portavoz Marc Martorell también recuerda que hay muchos centros en barracones y otros con deficiencias que necesitan “más protección y climatización”. El sindicato nacional es partidario de establecer un protocolo que permita cerrar escuelas o trasladar la actividad a espacios climatizados “si se supera un umbral de temperatura”.

“Las escuelas e institutos son los únicos edificios públicos que siguen sin estar climatizados”, se queja en esta línea Martorell. “Este verano hemos visto casos de plenos de ayuntamientos que se han cancelado porque la temperatura superaba los 27 grados”, añade, refiriéndose a un Pleno del Ayuntamiento de Sabadell. “Si para los políticos no es seguro trabajar por encima de 27 grados, para nosotros tampoco, por no hablar de los riesgos para la salud de los niños”, concluye en este aspecto.

Unas alumnas con abanicos en el aula por el calor / Imagen de archivo, EP

En la última reunión con la consejera Esther Niubó, el pasado 13 de julio, el sindicato Profesores de Secundaria (Aspec), segundo máximo representante de los docentes, también reclamó «medidas inmediatas» ante las olas de calor, priorizando “medidas de climatización urgentes”. “Las que hay, claramente no son suficientes”, defiende el sindicato, con fuerte presencia en los institutos.

Muchas aulas superan el límite legal

Hace unas semanas, la Asociación Española de Pediatría emitió un informe demoledor sobre el impacto en la salud de los niños. Un 97% de los espacios que habitan los niños y jóvenes del país no tenían las condiciones mínimas para la salud, alertaba en este sentido. La plataforma Aules que Cremen ha contabilizado que 185 centros educativos de los 287 que tienen monitoreados superaron los 30 grados «de manera sostenida» al final del curso. Contando las aulas, el conteo de la plataforma señala que 614 de las 628 monitoreadas superaron el límite legal. Aules que cremen asegura que dará cobertura, apoyo y argumentos a los claustros para que tomen la decisión de evacuar aulas o detener las clases cuando se superen los umbrales permitidos.