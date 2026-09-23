Continua el degoteig de relleus a Educació. El director de Serveis del Departament, Ignasi Simón, ha deixat el càrrec quan encara no feia ni un any que va ser nomenat i passarà a ocupar posicions secundàries dins de la mateixa conselleria. L’exalcalde de Lliçà de Munt serà nou assessor de relacions institucionals amb el món local, amb tasques que han de servir per “enfortir la relació amb els municipis”, segons confirma el mateix departament a El Món. Simón impulsarà ara el Pla experimental de Zones de Governança Educativa, entre altres tasques de coordinació entre el departament i els ajuntaments.
Després d’estar-se dues dècades com a alcalde de Lliçà de Munt, Simón va ser nomenat director de Serveis el novembre de 2025 i es va acomiadar de l’Ajuntament assegurant: “És una nova responsabilitat que afronto amb molta il·lusió, emoció i respecte”. Anava a ocupar el lloc del fins aleshores titular de la direcció, Jordi Vendrell, que va durar poc més de dos mesos en el càrrec. Ara, el nou canvi, que situarà Joan Manuel Espuelas –fins ara amb un càrrec a la Secretaria General d’Economia– a la seva plaça, torna a regirar l’organigrama intern de l’equip liderat per la consellera Esther Niubó.
El departament defensa que es tracta d’una “reestructuració” també motivada per l’arribada de la nova secretària general. Amb l’inici de curs, Marta Clarí ha substituït Teresa Sambola –cessada pel fiasco de PISA– com a segona persona més important a Educació. El canvi torna a moure l’organigrama del departament, que des que va començar l’etapa del Govern socialista ha canviat tres alts càrrecs i altres membres del sottogoverno.
Múltiples canvis en l’organigrama d’Educació
Més enllà de Simón i el cas sonat de Teresa Sambola, els darrers mesos també ha canviat el subdirector de Plantilles, Provisió i Nòmines, en mans d’Enric Trens en el moment que va esclatar el caos de les adjudicacions; la conselleria va haver de refer 57.000 nomenaments i va culpar Trens de l’error. Menys mediàtic ha estat un quart canvi, forçat per la dimissió de Xavier Güell, que ocupava la direcció general d’escoles privades i concertades. Diverses veus sindicals i de la patronal no han amagat el seu descontentament amb ell, que setmanes després de plegar va fixar com a assessor del president Salvador Illa.
Tot plegat ha estat benzina per a una oposició que aquest dimecres, en el marc d’un ple monogràfic sobre els erros de PISA, ha tornat a demanar la dimissió de la consellera Niubó. El president Illa ha rebutjat cessar-la, malgrat admetre “errors greus i inacceptables” dins del departament. És la segona vegada en mitja legislatura que el Govern accepta com a irrefutables pífies en la gestió de la conselleria. En aquest sentit, el caso de PISA i de les adjudicacions se sumen als dos acords amb sindicats que els docents han rebutjat en sendes consultes i l’enrenou amb plans polèmics com l’entrada de mossos a les escoles.