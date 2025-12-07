Detingut un home per agressió sexual a dues fillastres menors d’edat

Un home de 32 anys ha estat detingut pels Mossos d’Esquadra per un presumpte delicte d’agressió sexual. Més concretament, el detingut és un veí de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), que està investigat per agredir les dues fillastres de l’agressor, totes dues menors d’edat.
Segons ha publicat la periodista Anna Punsí, les víctimes tindrien 10 i 4 anys. La investigació va iniciar-se després que la parella de l’agressor, la mare de les menors, trobés al seu mòbil diversos vídeos, dels mesos de gener i novembre d’aquest any, en què es veu la nena de 10 anys sent víctima de tocaments, a banda d’una violació a la menor de 4 anys.
Tot i que inicialment semblava que les dues agressions eren de la menor de 10 anys, la mare va identificar la filla de 4 anys en el segon vídeo. A més, el detingut acabava de ser pare feia 15 dies juntament amb la mare de les menors, segons ha explicat la periodista.
A banda d’aquests enregistraments al seu mòbil, la policia també ha trobat pornografia infantil al dispositiu.
Presó provisional sense fiança
Segons han explicat fonts policials, el cas ja està judicialitzat i el detingut ha ingressat a la presó. Concretament, es troba en situació de presó provisional, comunicada i sense fiança per un delicte contra la llibertat sexual a menors, segons ha informat aquest diumenge el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).