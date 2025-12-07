Detenido un hombre por agresión sexual a dos hijastras menores de edad

Un hombre de 32 años ha sido detenido por los Mossos d’Esquadra por un presunto delito de agresión sexual. En concreto, el detenido es un vecino de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), que está investigado por agredir a las dos hijastras del agresor, ambas menores de edad.

Según ha publicado la periodista Anna Punsí, las víctimas tendrían 10 y 4 años. La investigación se inició después de que la pareja del agresor, la madre de las menores, encontrara en su móvil varios vídeos, de los meses de enero y noviembre de este año, en los que se ve a la niña de 10 años siendo víctima de tocamientos, además de una violación a la menor de 4 años.

Aunque inicialmente parecía que las dos agresiones eran de la menor de 10 años, la madre identificó a la hija de 4 años en el segundo vídeo. Además, el detenido acababa de ser padre hacía 15 días junto con la madre de las menores, según ha explicado la periodista.

Ha ingressat a la presó de Brians 1 un veí de Cornellà de Llobregat de 32 anys detingut pels @mossos per presumptament agredir sexualment la filla de 10 anys de la seva parella. Està sota investigació si també va violar la germana petita de 4 anys. La mare de la nenes ha… — Anna Punsí (@punsix) December 6, 2025

Además de estas grabaciones en su móvil, la policía también ha encontrado pornografía infantil en el dispositivo.

Una imagen de una detención por un Mosso d’Esquadra / Cedida por los Mossos d’Esquadra

Prisión provisional sin fianza

Según han explicado fuentes policiales, el caso ya está judicializado y el detenido ha ingresado en prisión. Concretamente, se encuentra en situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito contra la libertad sexual a menores, según ha informado este domingo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).