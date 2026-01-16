El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) amnistia l’exconseller d’Exteriors Bernat Solé, però no li perdona els 16.000 euros de multa que ha hagut d’assumir amb la sentència. En un comunicat, Esquerra Republicana detalla que el tribunal ha desestimat el recurs en què l’exconseller demanava l’anul·lació de la condemna i el retorn íntegre de la multa imposada. Els tres magistrats del TSJC que han pres la decisió estimen que la llei d’amnistia no contempla la revisió de la sentència ni la revisió de les sancions econòmiques.
La resposta al recurs argumenta, en aquest sentit, que “la despenalització produeix, certament, efectes anàlegs als quals genera una llei d’amnistia; doncs els delictes comesos sota la legislació precedent deixen de ser perseguits i les penes imposades sota aquesta legislació deixen de ser executades” però en cap cas entra a valorar si els fets produïts van ser delictius. Solé ha assenyalat la incoherència que suposa que la llei d’amnistia “no entri en el fons de la qüestió i de la inhabilitació” i també ha lamentat que no se li retiri la multa.
El TC va rebutjar el recurs d’inconstitucionalitat
El TSJC ja va intentar torpedinar l’amnistia de Solé, promovent una qüestió d’inconstitucionalitat que el Tribunal Constitucional (TC) va desestimar en una resolució que també beneficiava l’expresident Quim Torra i l’exdiputat de la CUP Pau Juvillà. Els magistrats van aplicar la doctrina d’una sentència dictada pel mateix tribunal en què s’avalava la llei en termes generals i tombava, d’altra banda, les qüestions plantejades per la sala penal del Tribunal Suprem.
El comunicat d’ERC publicat aquest divendres, el partit recorda que l’amnistia no serà efectiva “fins que totes les persones que van patir la repressió puguin refer les seves vides en plena llibertat”, fent “especial esment” al president del partit, Oriol Junqueras.