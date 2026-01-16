El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) amnistía al exconsejero de Exteriores Bernat Solé, pero no le perdona los 16.000 euros de multa que ha tenido que asumir con la sentencia. En un comunicado, Esquerra Republicana detalla que el tribunal ha desestimado el recurso en el que el exconsejero solicitaba la anulación de la condena y el retorno íntegro de la multa impuesta. Los tres magistrados del TSJC que han tomado la decisión estiman que la ley de amnistía no contempla la revisión de la sentencia ni la revisión de las sanciones económicas.

La respuesta al recurso argumenta, en este sentido, que «la despenalización produce, ciertamente, efectos análogos a los que genera una ley de amnistía; pues los delitos cometidos bajo la legislación precedente dejan de ser perseguidos y las penas impuestas bajo esta legislación dejan de ser ejecutadas» pero en ningún caso entra a valorar si los hechos producidos fueron delictivos. Solé ha señalado la incoherencia que supone que la ley de amnistía “no entre en el fondo de la cuestión y de la inhabilitación” y también ha lamentado que no se le retire la multa.

El consejero Bernat Solé en un acto de ERC | Marc Puig (ERC)

El TC rechazó el recurso de inconstitucionalidad

El TSJC ya intentó torpedear la amnistía de Solé, promoviendo una cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional (TC) desestimó en una resolución que también beneficiaba al expresidente Quim Torra y al exdiputado de la CUP Pau Juvillà. Los magistrados aplicaron la doctrina de una sentencia dictada por el mismo tribunal en la que se avalaba la ley en términos generales y rechazaba, por otra parte, las cuestiones planteadas por la sala penal del Tribunal Supremo.

El comunicado de ERC publicado este viernes, el partido recuerda que la amnistía no será efectiva “hasta que todas las personas que sufrieron la represión puedan rehacer sus vidas en plena libertad”, haciendo “especial mención” al presidente del partido, Oriol Junqueras.