Nuevo éxito en los recursos por la inaplicación de la ley de amnistía. Si el jueves de la semana pasada el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) daba el visto bueno al texto, este jueves ha vuelto a ser el turno del Tribunal Constitucional. El pleno de la alta magistratura ha desestimado las tres cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que afectaban al líder de ERC en el Parlamento, Josep Maria Jové, el gerente de ERC, Lluís Salvadó y la exconsejera de Cultura Natàlia Garriga. Con estas cuestiones resueltas, el TC indica al TSJC que debe aplicar la amnistía porque la Constitución ampara la medida y no colisiona con ningún derecho de los alegados por los magistrados.

Más información muy pronto