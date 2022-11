El TJUE decidirà el 22 de desembre si era legal retirar-li l’escó a Junqueras

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es pronunciarà el 22 de desembre sobre el recurs que el líder d’ERC, Oriol Junqueras, va presentar després que la primera instància a Luxemburg desestimés el desembre del 2020 la seva queixa contra l’Eurocambra per la decisió de declarar vacant el seu escó. Una decisió que es fonamentarà, en part, en les conclusions de l’advocat general del Tribunal, Maciej Szpunar, dictades el passat 16 de juny i que interpretava que la decisió del Parlament europeu va ser correcte.

Curiosament, Szpunar –que va defensar la immunitat de Junqueras– va concloure que calia rebutjar el recurs de cassació sobre el dret a recuperar el seu escó tot i estar protegit per la immunitat parlamentària des del minut zero de la seva elecció. El lletrat opina que la decisió del Tribunal General de la Unió Europea de no retornar-li l’escó és correcte perquè l’Eurocambra no tenia “competències” per oposar-se a la decisió del Tribunal Suprem de suspendre el mandat com a eurodiputat del líder republicà. Aquest procés també ha servit a la defensa de Junqueras explicar a la justícia europea el truc que va utilitzar Manuel Marchena per evitar el principi de confiança mútua entre els òrgans jurisdiccionals europeus i mantenir el líder d’ERC a la presó.

L’advocat Andreu Van den Eynde just abans de la vista al TJUE sobre el cas de la immunitat d’Oriol Junqueras / ACN

Un procés llarg

En el recurs interposat, Junqueras demana al TJUE que anul·li la interlocutòria i es declari la plena admissibilitat del seu recurs. El TGUE va rebutjar admetre el recurs del líder d’ERC en el seu intent d’ocupar l’escó perquè considerava que l’Eurocambra no es podia oposar a la decisió del Tribunal Suprem d’anul·lar el mandat de Junqueras com a eurodiputat. El líder d’ERC va apel·lar la decisió al TJUE, que ara ha de decidir sobre el recurs, amb el desavantatge que l’advocat general no creu que aquest cop Junqueras tingui raó. La decisió de l’advocat general no és vinculant, però habitualment coincideix amb la decisió final del tribunal. Tècnicament, el recurs de cassació es va interposar el 25 de febrer del 2021 contra la interlocutòria del Tribunal General, dictada el 15 de desembre de 2020 per la retirada de l’escó.

El recurs de cassació davant el TJUE es va presentar arran de la decisió del Tribunal General de la Unió Europea, que va rebutjar admetre a tràmit un recurs jurisdiccional per la decisió de l’aleshores president de l’Europarlament, David Sassoli, de no retornar l’acta de diputat a Junqueras i no mantenir la vacant del grup parlamentari, com li havia demanat l’eurodiputada del mateix grup i partit, Diana Riba. De fet, era una decisió sobre una mesura provisional, una mesura cautelar per protegir l’escó de Junqueras mentre continuava en presó provisional.