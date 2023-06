Pegasus, una taca d’oli que s’estén als jutjats

Plataforma per la Llengua ha revelat aquest dijous que la justícia belga investiga l’espionatge amb Pegasus de cinc mòbils de la seva executiva. És l’enèsima causa oberta per ciberespionatge. L’escàndol del Catalangate, és a dir, de l’espionatge a ciutadans relacionats amb el Procés independentista, ha entrat als jutjats i gairebé a totes les instàncies, així com al debat polític institucional o com objecte de comissió d’investigació tant al Parlament de Catalunya com al Parlament Europeu. Els processos són lents i, fins ara, d’efectivitat relativa per a les víctimes. Però, políticament, ja ha costat el càrrec a tota una directora dels serveis d’intel·ligència espanyols, Paz Esteban, i una estirada d’orelles, tot i que mesurada a l’Estat espanyol de l’Europarlament.

Actualment, el cas es troba judicialitzat a diversos jutjats d’instrucció de Barcelona, Madrid, i el Tribunal Suprem. Però també, a l’Audiència Nacional, on el magistrat José Luis Calama instrueix la causa de l’espionatge de Pegasus contra membres de l’executiu espanyol, des del seu president Pedro Sánchez, als ministres de l’Interior, Fernando Grande Marlaska, o el ministre d’Exteriors. Curiosament, en aquest procés el jutge no ha deixat personar-se la Generalitat. Òmnium Cultural, l’ANC, l’expresident Quim Torra, advocats com Benet Salellas, Andreu Van den Eynde i Gonzalo Boye, el conseller Roger Torrent, l’expresident Quim Torra o l’exvicepresident del Parlament, Josep Costa; els diputats Albert Botran i Mireia Vehí, són algunes de les víctimes que han impulsat la investigació del ciberespionatge als jutjats.

El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, durant una sessió plenària al Parlament de Catalunya | EP

Torrent i Maragall, els pioners

Dues de les primeres víctimes identificades per l’ús de Pegasus van ser Torrent i Maragall. Segons els informes tècnics de CitizenLab, els seus mòbils van ser interceptats amb el programari espia durant la primavera del 2019. Una entrada al terminal a través d’una vulnerabilitat de l’aplicació de missatgeria whatsapp. El juliol de 2020 tots dos van interposar una querella que va recaure al Jutjat d’Instrucció número 32 de Barcelona. El jutge va reactivar el cas al maig de 2022, gairebé un any després de les primeres actuacions, i va ser per arxivar provisionalment la investigació per falta de col·laboració d’Israel, perquè no tramitava les diligències que reclamaven les autoritats espanyoles a l’empresa NSO titular de l’spywire.

La defensa del conseller i del cap de files d’ERC, dirigida per Andreu Van den Eynde, van presentar un recurs tot al·legant que no hi havia motiu pel sobreseïment, tot i la lentitud de la instrucció. En tot cas, s’havia dictat una pròrroga de la instrucció, sis mesos després de la incoació de les diligències, amb l’informe favorable del ministeri fiscal. La causa continua aturada després que el jutge reclamés als denunciants els mòbils per examinar-los. Una opció que no han complert amb l’argument que no poden lliurar un terminal presumiblement infectat a membres dels cossos i forces de seguretat que podrien ser responsables de la intromissió. L’arxiu provisional s’hauria d’aixecar quan Israel respongui la comissió rogatòria, cosa que, de moment, no ha fet. Amb l’excusa de l’arxiu, el jutge manté bloquejada la possibilitat d’acumular la resta de causes obertes per l’espionatge.

Benet Salellas / EP

Més diputats, el mateix jutjat

Precisament, en el Jutjat 32, però amb un altre número de procediment, hi ha la causa oberta per l’espionatge als diputats cupaires Albert Botran i Carles Riera i l’exdiputat David Fernàndez. Un cas que encara està empantanegat després d’una dura batalla de la seva defensa, dirigida per Benet Salellas. L’Audiència de Barcelona va donar la raó a les víctimes de l’espionatge el passat mes d’abril perquè el jutge d’instrucció no va admetre part de les diligències demanades i aportades i, ni tan sols, va admetre el recurs contra la seva negativa. Ara el cas resta pendent d’un nou recurs sobre les diligències demanades per les parts i els peritatges aportats.

El Jutjat d’Instrucció número 20 de Barcelona és l’encarregat d’instruir les querelles presentades per l’eurodiputada i diputat d’ERC, Diana Riba i Josep Maria Jové. Una instrucció que també arrossegava els peus, però que les darreres setmanes ha girat com un mitjó. D’entrada també va ser l’Audiència de Barcelona, la que va donar la raó a Riba i Jové per citar la directora del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), Esperanza Casteleiro així com desclassificar els documents de l’espionatge. Fa dues setmanes el jutge va complir l’ordre dels seus superiors i resta a l’espera de la documentació i la declaració de la responsable dels serveis d’intel·ligència espanyols. També és en aquest jutjat on Òmnium Cultural i l’ANC han presentat les seves respectives querelles.

L’expresident Quim Torra / ACN

Expresidents i advocats

En el llistat de querelles també s’han de computar les presentades per advocats espiats amb aquesta mena de programari. Per una banda, Andreu Van den Eynde, que té la seva causa al Jutjat número 24. De fet, també ha tingut suport de l’Audiència perquè la setmana passada li va donar la raó, i va obligar a l’instructor a prendre declaració al CNI. Però, la resolució, a més, permetia al lletrat d’Oriol Junqueras no aportar els mòbil amb què va ser espiat i dona per bo que només aporti la pericial de l’espionatge que va patir el maig de 2020.

Una situació diametralment oposada a la de Gonzalo Boye. El seu cas es troba al Jutjat d’Instrucció número 29 de Madrid i la decisió de l’Audiència de Madrid, ha estat aturar les seves intencions. De fet, l’advocat ha denunciat la doble vara de mesurar que ha patit respecte a l’espionatge. Un fet que l’ha obligat a presentar un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Madrid per vulneració del dret a la tutela judicial efectiva i a un tribunal imparcial. De moment, continua el seu via-crucis particular als tribunals de Madrid.

Per la seva banda, el president Quim Torra i l’exvicepresident Josep Costa, també han patit un calvari processal. Primer van interposar el recurs a l’Audiència Nacional on van tenir una batussa jurídica amb l’advocacia de l’Estat i el ministeri fiscal. L’Audiència es va treure el cas de sobre, i van presentar un recurs de cassació al Tribunal Suprem on es manté embarrancat.

A l’Audiència Nacional, el govern espanyol

El Jutge José Luis Calama, al comandament del Jutjat Central d’Instrucció número 4 de l’Audiència Nacional, és l’encarregat de la investigació de l’espionatge amb Pegasus a membres del govern espanyol. Una investigació que roman secreta. Fonts judicials, però apunten que ja ha ordenat desclassificar documents i els informes pertinents del Centre Criptològic Nacional, el braç informàtic del CNI, sobre la intromissió en els telèfons de Pedro Sánchez, Fernando Grande Marlaska o Margarita Robles.

Calama és el mateix jutge que va denegar, per dues vegades, la querella de la Generalitat i del president Pere Aragonès. De fet, va remetre les actuacions al Jutjat Central d’Instrucció número 2 de la mateixa Audiència Nacional. L’ofensiva de la Generalitat encara està pendent d’admissió a tràmit. Fora de l’àmbit judicial, les institucions catalanes com el Parlament continuen les tasques d’investigació a la comissió, tot i que amb els entrebancs que les autoritats espanyoles rebutgen participar. Una situació que ha portat el Parlament a denunciar-ho a la fiscalia. Per altra banda, la comissió al Parlament Europeu sobre l’espionatge massiu a independentistes catalans va acabar amb un sonor empat.