Sorpresa en el primer testimoni presencial en la 19a jornada del judici contra els Pujol Ferrusola. Aquest matí, s’esperava en candeletes, tant pel ministeri fiscal i per les defenses, la testifical de l’inspector del Cos Nacional de Policial, 89140, Álvaro Ibáñez. És l’instructor de la gran majoria dels atestats contra la família de l’expresident i que va ser processat pel cas del pendrive dels Pujol. Només entrar a la sala i enfilar-se a l’estrada ja es podia intuir com seria la seva testifical.
Ha fet esperar les parts i als magistrats mentre posava les carpetes i la seva motxilla, i s’ha assegut amb un posat que en l’argot es coneix com a ‘Loreal’ –Porque yo lo valgo-. Tant ha estat així que en només quatre minuts, el president del Tribunal, el magistrat José Ricardo de Prada, li ha tocat el crostó fins al punt que li ha ordenat que “no doni lliçons al tribunal”. De fet, el policia s’ha encarat tot etzibant-li “té algun problema?” amb l’advocat de Mercè Gironès, Oriol Rusca, perquè “deia que li feia comentaris”. El magistrat li ha hagut de demanar calma.
A les preguntes generals del tribunal, ha quedat claríssima la seva intencionalitat. Davant la pregunta si tenia algun interès en el plet o animadversió amb alguna de les parts, ha respost que sí. “Tinc animadversió personal és cert”, ha sentenciat. La sorpresa de José Ricardo de Prada ha estat notòria li ha recordat que aquesta afirmació “té conseqüències jurídiques”. El policia ha admès de nou aquesta animadversió perquè la família Pujol el va denunciar i va estar processat pel cas del pendrive.
Victòria Álvarez, font
El policia, que ha ratificat tots els atestats, ha contestat en primer terme al ministeri fiscal, que ha fet un interrogatori obert. Tant obert que el president del Tribunal ha hagut d’aturar-lo. El magistrat José Ricardo ha demanat “una miqueta de detall, operacions concretes”, i no exposar les coses com a “concepte genèric”. “Poden dir aquesta, aquesta i aquesta operació”, ha reclamat el tribunal.
Abans de l’aturada, però, el policia ha volgut explicar el seu currículum com “expert auditor” i ha admès que va basar la investigació en el testimoni de Victòria Álvarez. “Vaig corroborar amb fets el que explicava en la seva declaració”, ha aclarit. També ha reconegut que la investigació contra els Pujol es va aturar fins que l’expresident Pujol va emetre el comunicat reconeixent diners a l’estranger.
En tot cas, el policia ha acusat la família de ser una organització criminal que “actuava de manera coordinada” des del 21 de novembre de 1990. Per fer-ho ha recordat transferències entre membres de la família de l’any 1992. Tampoc ha donat credibilitat a l’origen dels fons d’Andorra defensats per la família -la deixa de l’avi Florenci Pujol- amb la raó que “no té cap sentit”. També ha aportat com a indici una agenda de Jordi Pujol Ferrusola en la qual constaven trobades amb càrrecs de l’administració catalana.
Les defenses, de moment, satisfetes
La declaració, de moment, és més que positiva per les defenses, i no només per “l’animadversió personal” manifestada sinó perquè el policia ha confós empreses, ha donat per bona una declaració inicial de l’exparella de Jordi Pujol Ferrusola, que en la sessió d’ahir va quedar acreditat el seu origen tòxic, i per la dispersió dels indicis relacionats pel policia que opina més que argumenta tot i els avisos del tribunal.
