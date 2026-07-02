L’Advocacia de l’Estat també admet l’existència de la policia patriòtica

Nova jornada d’informes finals de les acusacions en el judici de l’operació Kitchen. Després de la llarga intervenció del ministeri fiscal d’aquest dimecres, aquest dijous al matí ha estat el torn de l’acusació de l’Advocacia de l’Estat, que ha bastit una incriminació dura a remolc de la fiscalia. En la seva exposició, el lletrat de la Moncloa ha conclòs, davant el tribunal que presideix la magistrada Teresa Palacios, que la prova practicada permet de manera “consistent i convergent” acreditar “l’origen espuri de l’operació Kitchen”, que ha descrit com una “dinàmica delictiva”. Una tesi que comparteix plenament amb el ministeri fiscal.
Així, ha inclòs la participació de tots els imputats en un operatiu il·legal per obtenir irregularment els coneguts com a “papers de Bárcenas”, els documents que tenia l’extresorer del PP, Luis Bárcenas, que acreditaven el finançament irregular de la formació i els diners que cobraven en negre diversos dirigents de la formació. El lletrat de la Moncloa considera provada, doncs, l’operació Kitchen, i ha desvirtuat les estratègies de la defensa que al·legaven que l’operació era “d’intel·ligència policial” per localitzar els diners de Bárcenas a l’estranger.
En les seves conclusions, ha estat especialment incisiu amb els elements de convicció de la implicació de l’aleshores ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz. De fet, ha subratllat el valor dels missatges de WhatsApp amb el seu número dos, que avalen la tesi que tenia coneixement de tot plegat, així com les anotacions a les agendes del comissari d’Intel·ligència ara jubilat José Manuel Villarejo, a les quals l’Advocacia dona plena validesa. “Fernández Díaz va participar en la planificació, la coordinació i el seguiment”, ha assegurat al tribunal. Per la seva banda, l’advocada de la família Bárcenas, Marta Giménez, ha acusat Interior d’impulsar la Kitchen perquè la informació de l’extresorer “podia fer caure el govern” de Mariano Rajoy.
“Dinàmica delictiva”
Per a l’advocat de l’Estat, la prova practicada acredita la “dinàmica delictiva” per “essencialment torpedinar la investigació de la trama Gürtel, sobre el finançament irregular del PP”. Una dinàmica que “no es podria entendre sense tenir present la preocupació del PP i el govern de Mariano Rajoy per la figura de Bárcenas”, del qual s’anaven publicant informacions compromeses. Comptat i debatut, l’operació Kitchen va ser coordinada “des de l’entorn del Ministeri de l’Interior i, en particular, dels seus òrgans superiors” per “manllevar a Bárcenas els papers que comprometien el president, Mariano Rajoy”.
“L’operació va ser possible gràcies a la captació del xofer de Bárcenas, Sergio Ríos, qui era plenament conscient de la il·licitud de l’actuació”, i que aquest va facilitar tres dispositius electrònics de l’extresorer perquè es fes un bolcat de la informació que contenien. Un cop aconseguida la informació, el comissari Enrique García Castaño la va lliurar a Francisco Martínez, secretari d’Estat i número dos del ministeri. L’Advocacia de l’Estat rebutja l’al·legació del xofer de ser víctima “d’un delicte provocat” i de la innocència “d’haver col·laborat amb els cossos i forces de seguretat de l’Estat”.