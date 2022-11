Fiscalia recorre l’absolució de la Mesa de Torrent

La Fiscalia Superior de Catalunya ja ha anunciat la interposació d’un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem contra l’absolució dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament que presidia Roger Torrent. El ministeri públic argumenta en el seu anunci presentat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per entendre que s’han registrat infraccions de preceptes constitucionals, de llei i de vulneració de forma, en tant que la sala li va denegar diligències prova.

Per altra banda, aporta les protestes manifestades pel fiscal a sala sobre els recursos de les recusacions presentades per les defenses. Així, considera que el president del Tribunal hauria d’haver suspès el judici per tal d’aclarir la situació d’una de les magistrades recusades. Una petició que els magistrats va denegar en entendre que no hi havia prou motius.

Una fiscalia agressiva en els arguments

D’aquesta manera es compleix la pressumpció que a la vista de l’absolució i del desenvolupament del judici es podia albirar, en el sentit que fiscalia recorreria la resolució. De fet, la sentència absolia del delicte de desobediència a Roger Torrent, al vicepresident Josep Costa, i els exsecretaris de la Mesa, Adriana Delgado i Eusebi Campdepadrós. Ara bé, hi havia un dur vot particular que reclamava la condemna d’inhabilitació per exercir càrrecs polítics així com multes. Amb aquest vot particular, i la particular visió de les recusacions per part del ministeri públic es justifica l’anunci de recurs.

En la vista oral, el fiscal del cas va carregar durament contra el contingut polític del judici. Fins i tot, va qualificar de “bola” el conegut com a procés de “desjudicialització”. En el mateix marc, va titllar de “casta” els polítics que es protegien amb la immunitat parlamentària per poder, segons la seva interpretació, vulnerar les resolucions o les prohibicions del Tribunal Constitucional.

Infraccions de llei

L’anunci de la fiscalia opina que s’ha vulnerat la llei en tant que els fets provats de la sentència no ha tingut presents altres factors legals que incidirien en sentit contrari a la resolució. Però el ministeri públic es mostra força incisiu en l’embolic de les recusacions i al fet que el Tribunal jutjador no va voler suspendre el judici tal i com li demanava com a qüestió prèvia. Ara, un cop fet l’anunci, el TSJC donarà termini a fiscalia perquè formalitzi el recurs i en pugui donar trasllat a les parts.

Més informació en breu