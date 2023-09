Fiscalia avisa a l’Audiència Nacional que pot espifiar-la amb el cas Vuelta

La fiscalia de l’Audiència Nacional ha presentat un escrit davant el Jutjat d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional pel cas del presumpte sabotatge a la Vuelta a Espanya, al seu pas per Catalunya. El ministeri públic ha demanat, a través del seu informe, l‘arxivament de les diligències al tribunal perquè ja hi ha un jutjat que està instruint la causa, el Jutjat de Solsona. “No hi poden haver dos jutjats instruint la mateixa causa”, avisa el fiscal de l’Audiència Nacional designat al cas. Un fet que podria esberlar tot el cas.

D’aquesta manera, s’oposa a les diligències ordenades la setmana passada pel Jutge instructor, Joaquín Elías Gadea, cap els serveis d’informació del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil que investiguin la relació dels arrestats el passat 26 d’agost amb els Comitès de Defensa de la República (CDRs) dins de la macrocausa que des de l’Audiència Nacional se segueix contra aquestes organitzacions independentistes per “terrorisme”, com seria el cas de l’Operació Judes que demà complirà tres anys.

Els quatre detinguts a Solsona per la Vuelta, a la sortida del jutjat/Quico Sallés

La fiscalia no ho veu clar

L’arrest de quatre persones per un suposat intent de sabotatge a la Vuelta ciclista a Espanya al seu pas pel Solsonès va obrir una causa al Jutjat d’Instrucció Únic de Solsona. La magistrada els va deixar en llibertat amb la imputació dels delictes contra la seguretat viària, contra el medi ambient, desordres i un d’organització criminal, amb l’única mesura cautelar de prohibir acostar-se a menys de 500 metres del pas de la carrera ciclista a Catalunya. Tot i això, l’Audiència Nacional va parar l’orella i el 13 de setembre va demanar als agents d’informació dels cossos i forces de seguretat de l’Estat que trobessin indicis de la relació o vinculació dels quatre osonencs arrestats amb els CDR.

El ministeri fiscal no ho veu clar. “No hi poden haver dos jutjats fent la mateixa instrucció”, alerten. Un fet que deixaria sense efecte la investigació per incompliment del dret a un jutge predeterminat per llei. De fet, fiscalia no entra ni a valorar els fets en el seu escrit, només avisa que formalment dos jutjats no poden investigar els mateixos fets sense el risc que siguin declarades nul·les les instruccions per manca de garanties processals. De moment, és el posicionament de fiscalia que el jutge instructor haurà de valorar.