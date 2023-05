Fiscalia arxiva la denúncia pels condemnats d’ETA a les llistes de Bildu

La Fiscalia de l’Audiència Nacional no hi veu cap delicte. Aquesta és la valoració del ministeri públic sobre la incorporació a les candidatures d’EH Bildu, per a les eleccions del 28 de maig, de 44 persones condemnades per delictes de terrorisme. En un decret, signat aquest matí de només tres pàgines, el ministeri fiscal ha decidit arxivar les diligències incoades arran de la denúncia de l’associació Dignitat i Justícia interposada el passat 11 de maig que volien a més d’impugnar les llistes, obrir una causa penal contra els dirigents de les formacions.

La denúncia també va ser ampliada el passat 16 de maig, on l’associació impulsora recollia l‘anunci de 7 candidats de la formació abertzale de no recollir l’acta si sortien escollits. Una decisió del partit que els denunciants consideraven que no produïa cap canvi en la primera denúncia. El ministeri fiscal ha respost avui obrint les diligències per immediatament, arxivar-les, perquè no ha detectat “cap mena d’infracció penal”.

“Anàlisi rigorosa de la denúncia”

En l’escrit d’arxiu, la fiscalia assegura que ha dut a terme una “anàlisi rigorosa de la denúncia i “després consultar els documents oportuns, referents a les condemnes imposades i el seu compliment, respecte de les persones a les quals es fa expressa referència a l’escrit de denúncia, conclou que els fets no són constitutius de cap il·lícit penal”. De fet, els fiscals de l’Audiència Nacional detallen que han demanat el certificat de penals de tots els denunciats per l’associació.

En aquest context, fiscalia recorda que la circular 2/2022 de 20 de desembre de la Fiscalia General de l’Estat, que regula l’activitat extraprocessal del ministeri públic en l’àmbit de la investigació penal així com la documentació aportada, obliguen a l’arxivament de la denúncia. Ara bé, el mateix decret avisa als denunciats que la competència sobre llistes electorals és responsabilitat de les Juntes Electorals, que porten a terme el control de la legalitat de les candidatures presentades per partits, coalicions, federacions o agrupacions.