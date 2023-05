Familiars de víctimes de l’accident de Germanwings rebran més indemnització

El Tribunal Suprem (TS) ha resolt indemnitzacions més altes per als familiars de les víctimes de l’accident de Germanwings el 24 de març de 2015, on van morir 150 persones després que el copilot decidís suïcidar-se i estavellés intencionadament l’aeronau als Alps francesos. El tribunal ha decidit que l’increment sobre la indemnització resultant de l’aplicació del barem sobre accidents de trànsit ha de ser del 50%, en comptes del 35 o el 45% segons si els familiars convivien amb les víctimes o no, tal com explica l’ACN. El Suprem dona així la raó als 14 familiars de la catàstrofe que van presentar un recurs extraordinari a la sentència de l’Audiència de Barcelona del 2019 al·legant que havia vulnerat el principi de total indemnitat del perjudicat en haver rebaixat les indemnitzacions marcades per un jutjat mercantil en un 50%. Els familiars van afirmar que les indemnitzacions eren “arbitràries i injustificadament reduïdes”.

En aquell moment, l’Audiència de Barcelona i com a criteri orientatiu, va apel·lar a un barem similar al que s’utilitza per als accidents de trànsit i no va considerar determinant que el xoc mortal de l’aeronau fos intencionat per poder establir la quantia. Així, va aplicar un increment del 25% per les especials circumstàncies dels fets, afegint un 10% o un 20% addicional segons si el familiar convivia amb la víctima o no. Quatre anys després que els familiars presentessin el recurs, el Suprem conclou que va ser més que un accident i que hi va haver intencionalitat del copilot de l’avió de Germanwings.

Una parella recordant els seus familiars al monòlit en record de les víctimes de l’accident de Germanwings, a la T2 de l’Aeroport del Prat | ACN (Norma Vidal)

El TS considera que la utilització d’aquest barem “no és, en si mateix, contrari al principi d’indemnitat del perjudicat”, però subratlla que el percentatge d’increment aplicat respecte de les quanties que en resultarien d’aplicació, sí que vulnera el principi de total indemnitat del perjudicat denunciat en el recurs per les famílies. En aquest cas, precisa la sala, “l’exigu” del percentatge d’increment de la indemnització respecte de la quantia que resultaria de l’aplicació del barem de trànsit “suposa una desproporció contrària al principi d’indemnitat del perjudicat”.