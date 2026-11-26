Sociològicament, diuen que hi ha dues maneres de conèixer una societat: passejar pels cementiris i llegir el seu codi penal. Però, si es vol entrar en una tercera dimensió, aquella on les explicacions només es troben en les relacions i raons humanes més personals, cal veure i viure un judici. Aquest és el cas del primer judici del cas 3%, en què aquesta setmana s’ha vist bona part de la fase de prova, en les sessions tercera, quarta i cinquena, farcides de testificals a la seu de Madrid de l’Audiència Nacional.
Declaracions de puntals de l’estratègia acusatòria i de les defenses i amb un tribunal proactiu, presidir pel magistrat José Joaquín Hervás Ortiz, l’Stanley Tucci de l’Audiència Nacional. Un magistrat que marca tant el ritme i els marges del judici que, si fos un àrbitre de futbol, els partits serien una llarga partida de futbolí. La prohibició de parlar de “rumors” o de “referències” ha estat rotunda i els lletrats i els testimonis han fet bondat. En tot cas, les defenses han pogut sortir força satisfetes d’una tanda llarga de testimonis, entre les quals es comptaven els que van tenir a les seves mans els estranys mails incriminatoris, la gola profunda anomenada Infraworker, que va denunciar el cas i els implicats en les nou adjudicacions que configuren l’acusació del cas.
Acomiadaments, canvis polítics, ressentiments personals, confiances esberlades, un divorci complicat, maletins en una masia, i sobretot, un judici on s’ha pogut constatar el funcionament de les adjudicacions públiques d’obres i projectes en aquest país i a l’estat espanyol. Tot un món amb una biosfera complexa de consultors, enginyeries, constructores, administradors i auditors públics i privats. Els “costums” i condicions particulars de cada administració i els trucs que tenen les empreses licitadores per poder aconseguir un contracte sense sortir de les línies de la llei i poder obtenir el que es convé a definir com a “benefici industrial”.
D’on venen els mails?
La primera jornada de testificals, celebrada dilluns, es va encetar amb una petició expressa de la fiscal, Virna Fernández. En concret, dos guàrdies civils -T14861Q i X81119T- encarregats del buidatge del disc dur que va lliurar Joan Jaume Oms, d’on han sorgit mails que han servit per bastir l’acusació i que les defenses han posat en dubte des del minut zero. Un agent va admetre haver fet la diligència sobre el grup de correu Núria Bofill, el grup amb un centenar d’empreses i entitats, on segons Anticorrupció es transmetien ordres, documentació i dades per repartir-se licitacions.
L’agent va ser sincer admetent davant del tribunal que mai va confrontar les dades extretes del disc dur amb l’ordinador personal de Josep Lluís Quer, un dels principals acusats i d’on suposadament van extreure els correus incriminatoris. Uns mails, però, que tenien una adreça electrònica que no podia existir en el moment que haurien estat enviats, perquè eren comptes professionals de Quer a Gisa, empresa per a la qual encara li faltaven tres anys per anar a treballar. L’agent també va reconèixer que mai no havia parlat amb Oms i que “imaginava” que s’havia respectat la cadena de custòdia. En definitiva, l’investigador només va tocar el material per fer l’atestat, però mai va tenir accés al disc dur, perquè era feina d’un altre equip. L’altre agent tampoc va poder assegurar com havia arribat un mail acusatori, a través del compte Infraworker, de l’any 2011. Així mateix, també va admetre que no s’havia comprovat ni l’origen ni la seva petjada digital per contrastar les dates que hi sortien. Dues dades crucials per desballestar la prova documental incriminatòria.
La gola profunda que “estava en un despatx sense fer res”
Després dels agents de l’institut armat, va ser el torn de tres testimonis rellevants per al cas. La gola profunda –qui va denunciar la presumpta trama–, l’informàtic d’Infraestructures i Jaume Cortasa. Tots tres havien de servir per aclarir exactament com funcionava l’entramat per, suposadament, arreglar adjudicacions. Però les evidents rancúnies personals i l’historial laboral de cadascú, així com les relacions polítiques, van ajudar més les defenses que no pas la fiscalia.
En primer terme, va declarar Iñaki Fraile, qui va denunciar la suposada trama a través del correu Infraworker. Fraile va explicar al tribunal, a preguntes de la fiscalia, que havia entrat a l’empresa REGSEGA, del grup públic GISA, que s’encarregava de la gestió del Canal Segarra Garrigues, de la que va ser director general fins a l’abril de 2011, quan va arribar la refundació del grup, liderada per Quer. Ell i un altre acusat, Josep Antoni Rosell, van crear quatre direccions generals i ell es va quedar en un despatx “sense fer res durant un any”, relegat. Va estar de baixa prop d’un any, fins que el maig de 2013 va ser acomiadat. Com que durant un any “va tenir temps” i “tenia poca feina”, es va entretenir a mirar els concursos i va comprovar la “concentració de les adjudicacions” en una sèrie d’empreses que havien tingut relació amb els aleshores gestors d’Infraestructures, Quer i Rosell. Es tractava d’enginyeries com ara Auding o GPO.
En concret, 11 adjudicacions. El sistema, segons va descriure, era fer ofertes similars amb la mateixa “baixa” de preu d’adjudicació i deixar el resultat en mans de la valoració tècnica l’adjudicació, que era més subjectiva. És a dir, eren licitacions on el 30% de la valoració era sobre l’oferta econòmica i el 70% sobre l’oferta tècnica. En tenir més pes l’oferta tècnica, més subjecte a la valoració personal, es podia intuir qui s’emportaria la licitació perquè només que una empresa tingués un punt per sobre, se la quedava, i com que les pliques s’obrien abans, es podia saber quina seria l’adjudicació. La relació dels contractes els va remetre a la Comissió Nacional de Defensa de la Competència i a diversos diaris perquè no es refiava de les entitats de control i fiscalització catalanes.
“Podia intuir que m’acomiadarien”
Superada la fase de l’acusació, va ser el torn de les defenses. Josep Riba, advocat de Quer, li va preguntar sobre qui prenia les decisions de les valoracions tècniques i de les adjudicacions. Fraile no ho va poder precisar. També va admetre que podia intuir, un cop va ser relegat de les seves funcions directives, que seria acomiadat, precisament durant el temps que buscava adjudicacions sospitoses per denunciar-les. Dades que trobava en obert, per cert, en la plataforma de contractació.
Tampoc va poder dir qui havia decidit la norma del 70% de valoració per a la proposta tècnica i el 30% per a l’econòmica. També va esbossar una reunió al despatx del seu advocat amb un informàtic forense que treballava per a GISA perquè “havien trobat alguna cosa al seu ordinador”. Una trobada que, segons va apuntar, havia servit per amenaçar-lo, atès que havia estat denunciant les pràctiques de les adjudicacions. A preguntes de la lletrada Olga Arderiu, que defensa Rosell, va recordar que li havia interposat una demanda per mòbing i que va intentar personar-se en el cas com acusació, però el jutjat del Vendrell ho va rebutjar. En aquest punt va aparèixer una paraula que, com la purpurina, un cop escampada, deixa rastre a tot arreu: “ressentiment”. El president del tribunal se’n va adonar i no va donar pista a entrar en la sentència judicial laboral per no barrejar jurisdiccions, però Arderiu ja havia fet arribar el missatge.
Jaume Cortasa, el cap de l’Oficina Tècnica d’Avaluació
Un segon testimoni clau va ser Jaume Cortasa, encarregat de l’Oficina Tècnica d’Avaluació (OTA) d’Infraestructures.cat, el sedàs de les adjudicacions. Cortasa, que també va ser destituït posteriorment, treballava a RECSEGA, i va detallar com es feien les valoracions tècniques de les ofertes i com s’acotaven al diagrama de dues pàgines que havia elaborat per tenir una guia, una fórmula, a més de les revisions de l’auditoria interna que tenia Infraestructures.
Cortasa va assegurar al tribunal que mai va rebre cap instrucció per modificar criteris o valoracions en benefici d’una empresa o una altra. De fet, en la seva època va arribar a revisar fins a 700 contractes. També va emfatitzar que en la mesa de contractació no intervenia Quer i que es van establir uns “criteris d’harmonització per tal que la valoració fos igual per tots els licitadors”.
Segons l’excap de l’OTA, càrrec pel qual no va tenir cap augment de sou, el sistema era relativament simple, però llarg. Rebia les propostes tècniques inicials dels gerents, es reunia amb el director general, Rosell, per revisar-les i, si no “quadraven”, es retornaven als tècnics per ajustar o canviar les puntuacions abans de dur-les a la Mesa de Contractació. Aleshores entrava una fase de validació que, sense tocar els criteris, analitzava la qualificació final, “harmonització”, i que posteriorment l’equip d’auditoria interna feia una segona comprovació per donar el consens final. Un sistema que va descriure també Emilio Martínez, un altre testimoni que formava part de l’OTA. “Rosell mai ens va fer canviar una valoració de manera injustificada”, va subratllar.
Un informàtic i un disc dur
En el judici també ha declarat el que va ser el responsable de seguretat informàtica de GISA, Vicent Campanales. També va ser interessant. Va admetre que després de cinc anys treballant amb Rosell hi havia fet amistat. Tant és així que li va deixar maletins amb documentació perquè li guardés i que després va portar a la Guàrdia Civil. Campanales, però, no ha explicat, fins que la lletrada de Rosell li ha fet dir, que li va demanar la guarda i custòdia d’uns maletins i una petita caixa forta perquè s’estava separant de la seva dona i de manera no gens amistosa. Però l’amistat es va esberlar quan va entrar la Guàrdia Civil a la seu d’Infraestructures. Fins i tot, el mateix dia de la detenció de Rosell, la Guàrdia Civil li va trucar perquè l’arrestat els havia donat el seu telèfon perquè li busqués un advocat. “Vaig donar el telèfon de la seva dona”, ha detallat.
Campanales va apuntar al tribunal que Cortasa “no estava content” de res i que es queixava dels canvis que Rosell li feia fer a les valoracions tècniques. També va afegir que el disc dur que va lliurar Joan Jaume Oms a la Guàrdia Civil li havia donat ell. Un disc dur que havia extret de l’ordinador personal de Quer i que havia guardat en un “armari” al departament d’Informàtica de GISA. Un detall important per a l’estratègia de les defenses d’expurgar el contingut del disc dur com a prova de càrrec. Com a informàtic, també li van demanar que investigués qui hi havia rere el perfil Infraworker i s’hi va reunir. Però el relat de les suposades amenaces ha estat interromput perquè el president del tribunal li ha prohibit parlar de “rumors” a la vista de per on discorria la declaració. Per altra banda, ha aclarit que, quan la secretària deia que Rosell estava reunit amb “el cap”, es referia en realitat a l’aleshores el dirigent de CDC Germà Gordó.
L’home del disc dur
Joan Jaume Oms, expresident i conseller delegat d’Infraestructures de Catalunya des del 9 de febrer del 2016, es va trobar amb la investigació i va aportar el disc dur amb els mails a la Guàrdia Civil. Oms va narrar que va ordenar l’anàlisi interna dels 8 expedients inicialment decomissats per la justícia i fins a un total de 15 expedients triats per insaculació. La comissió instructora de funcionaris va concloure a finals de 2016 que existia un canvi significatiu de puntuacions tècniques que incidia directament en l’alteració de l’adjudicatari final. En concret, d’11 expedients d’obres examinats, en 8 es van detectar canvis de nota i en 4 aquests canvis van ser determinants. Uns canvis dels quals no quedava traçabilitat i només s’aplicaven a la nota final de la licitació.
Això va obligar a canvis en l’estructura de treball interna per reduir arbitrarietats i esquivar pressions. La nova fórmula va ser valorar les ofertes a través de tres tècnics de manera mancomunada, i amb traçabilitat de cada pas que es donava. Un sistema que, segons ha afirmat, va deixar a zero les alteracions no justificades de l’exercici del 2017. Es va crear una unitat d’auditoria continuada prèvia a qualsevol adjudicació i es van anar introduint criteris d’avaluació tècnica més objectius per reduir el pes de la subjectivitat. Una versió que també va refermar l’auditora i responsable dels serveis jurídics de GISA, Pilar Matesanz, ha defensat que la valoració tècnica tingués un 70% del valor de l’adjudicació. Ara bé, ha adduït que es van anar introduint annexos i criteris addicionals en els plecs per intentar minimitzar la discrecionalitat de les valoracions. Per exemple, que l’equilibri va passar del 70% de la valoració tècnica i 30% econòmica, a 65% i 35%.
Matesanz, però, ha ressaltat que la fórmula del càlcul de la baixa temerària sobre la baixa mitjana comptaven amb el suport d’informes jurídics de la Intervenció General de la Generalitat dels anys 2009 i 2014. També ha confirmat la seva participació en les al·legacions d’Infraestructures als informes de la Sindicatura de Comptes (2012-2014), on es defensava que l’adjudicació purament automàtica per preu hauria perjudicat les solucions tècniques innovadores.
Els licitadors
“Si a vostès els hagués d’operar un metge, quin triarien? El més barat o el que té més preparació tècnica?”. Aquesta és la pregunta socràtica de Sebastià Ribot, un dels gerents de les empreses licitadores dels contractes investigats. Ribot resumia d’aquesta manera el que els dos testimonis anteriors, també d’altres empreses adjudicatàries, raonaven sobre el suposat pacte Núria Ribot. Totes les empreses, sovint més d’un centenar, sabien que la baixa admesa per GISA era el 9%. “Cada administració té la seva, com cadascuna té els seus tipus de plecs i la seva manera de valorar, i les empreses ho sabem”, insistien. Tots, a més, han sostingut que és normal que la valoració tècnica tingui més pes que l’econòmica.
De fet, és la seva feina: analitzar les ofertes, fer un estudi de costos i decidir si participen en el concurs. Una participació que suposa, de mitjana, guanyar una de cada vint licitacions a les quals es presenten i, si la licitadora és “molt bona”, el percentatge puja fins a una adjudicació de cada 15 presentades. Tots els gerents de les enginyeries que van obtenir les licitacions van especificar que totes tenen bases de dades amb històrics de licitació de cada administració on concorren i coneixen els marges de licitació pel percentatge de baixa que admeten per no ser considerat baixa temerària. “Fem un estudi de precedents”, va esmentar Ribot i “afegim els costos i el personal que es necessita i la comparem la baixa permesa habitual de cada administració”. “Cal conèixer cada administració”, va sentenciar. Ara caldrà veure que en diuen els pèrits, claus en el procediment.