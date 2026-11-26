Sociológicamente, dicen que hay dos maneras de conocer una sociedad: pasear por los cementerios y leer su código penal. Pero, si se quiere entrar en una tercera dimensión, aquella donde las explicaciones solo se encuentran en las relaciones y razones humanas más personales, hay que ver y vivir un juicio. Este es el caso del primer juicio del caso 3%, en el que esta semana se ha visto buena parte de la fase de prueba, en las sesiones tercera, cuarta y quinta, llenas de testimoniales en la sede de Madrid de la Audiencia Nacional.

Declaraciones de pilares de la estrategia acusatoria y de las defensas y con un tribunal proactivo, presidido por el magistrado José Joaquín Hervás Ortiz, el Stanley Tucci de la Audiencia Nacional. Un magistrado que marca tanto el ritmo y los márgenes del juicio que, si fuera un árbitro de fútbol, los partidos serían una larga partida de futbolín. La prohibición de hablar de «rumores» o de «referencias» ha sido rotunda y los letrados y los testigos han obedecido. En todo caso, las defensas han podido salir bastante satisfechas de una larga tanda de testimonios, entre los cuales se contaban los que tuvieron en sus manos los extraños mails incriminatorios, el confidente llamado Infraworker, que denunció el caso y los implicados en las nueve adjudicaciones que configuran la acusación del caso.

Despidos, cambios políticos, resentimientos personales, confianzas quebradas, un divorcio complicado, maletines en una masía, y sobre todo, un juicio donde se ha podido constatar el funcionamiento de las adjudicaciones públicas de obras y proyectos en este país y en el estado español. Todo un mundo con una biosfera compleja de consultores, ingenierías, constructoras, administradores y auditores públicos y privados. Las «costumbres» y condiciones particulares de cada administración y los trucos que tienen las empresas licitadoras para poder conseguir un contrato sin salir de las líneas de la ley y poder obtener lo que se conviene a definir como «beneficio industrial».

¿De dónde vienen los mails?

La primera jornada de testimoniales, celebrada el lunes, comenzó con una petición expresa de la fiscal, Virna Fernández. En concreto, dos guardias civiles -T14861Q y X81119T- encargados del vaciado del disco duro que entregó Joan Jaume Oms, de donde han surgido mails que han servido para construir la acusación y que las defensas han puesto en duda desde el minuto cero. Un agente admitió haber hecho la diligencia sobre el grupo de correo Núria Bofill, el grupo con un centenar de empresas y entidades, donde según Anticorrupción se transmitían órdenes, documentación y datos para repartirse licitaciones.

El agente fue sincero admitiendo ante el tribunal que nunca confrontó los datos extraídos del disco duro con el ordenador personal de Josep Lluís Quer, uno de los principales acusados y de donde supuestamente extrajeron los correos incriminatorios. Unos mails, sin embargo, que tenían una dirección electrónica que no podía existir en el momento en que habrían sido enviados, porque eran cuentas profesionales de Quer en Gisa, empresa para la cual aún le faltaban tres años para ir a trabajar. El agente también reconoció que nunca había hablado con Oms y que «imaginaba» que se había respetado la cadena de custodia. En definitiva, el investigador solo tocó el material para hacer el atestado, pero nunca tuvo acceso al disco duro, porque era trabajo de otro equipo. El otro agente tampoco pudo asegurar cómo había llegado un mail acusatorio, a través de la cuenta Infraworker, del año 2011. Asimismo, también admitió que no se había comprobado ni el origen ni su huella digital para contrastar las fechas que allí aparecían. Dos datos cruciales para desmantelar la prueba documental incriminatoria.

Fraile, el alertador del caso 3% en un momento de su testifical/QSAI

El confidente que «estaba en un despacho sin hacer nada»

Después de los agentes del instituto armado, fue el turno de tres testigos relevantes para el caso. El confidente –quien denunció la presunta trama–, el informático de Infraestructuras y Jaume Cortasa. Todos tres debían servir para aclarar exactamente cómo funcionaba la trama para, supuestamente, arreglar adjudicaciones. Pero los evidentes rencores personales y el historial laboral de cada uno, así como las relaciones políticas, ayudaron más a las defensas que a la fiscalía.

En primer término, declaró Iñaki Fraile, quien denunció la supuesta trama a través del correo Infraworker. Fraile explicó al tribunal, a preguntas de la fiscalía, que había entrado a la empresa REGSEGA, del grupo público GISA, que se encargaba de la gestión del Canal Segarra Garrigues, de la que fue director general hasta abril de 2011, cuando llegó la refundación del grupo, liderada por Quer. Él y otro acusado, Josep Antoni Rosell, crearon cuatro direcciones generales y él se quedó en un despacho «sin hacer nada durante un año», relegado. Estuvo de baja cerca de un año, hasta que en mayo de 2013 fue despedido. Como durante un año «tuvo tiempo» y «tenía poco trabajo», se entretuvo mirando los concursos y comprobó la «concentración de las adjudicaciones» en una serie de empresas que habían tenido relación con los entonces gestores de Infraestructuras, Quer y Rosell. Se trataba de ingenierías como Auding o GPO.

En concreto, 11 adjudicaciones. El sistema, según describió, era hacer ofertas similares con la misma «baja» de precio de adjudicación y dejar el resultado en manos de la valoración técnica la adjudicación, que era más subjetiva. Es decir, eran licitaciones donde el 30% de la valoración era sobre la oferta económica y el 70% sobre la oferta técnica. Al tener más peso la oferta técnica, más sujeta a la valoración personal, se podía intuir quién se llevaría la licitación porque solo con que una empresa tuviera un punto por encima, se la quedaba, y como las plicas se abrían antes, se podía saber cuál sería la adjudicación. La relación de los contratos los remitió a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y a varios diarios porque no se fiaba de las entidades de control y fiscalización catalanas.

«Podía intuir que me despedirían»

Superada la fase de la acusación, fue el turno de las defensas. Josep Riba, abogado de Quer, le preguntó sobre quién tomaba las decisiones de las valoraciones técnicas y de las adjudicaciones. Fraile no pudo precisarlo. También admitió que podía intuir, una vez fue relegado de sus funciones directivas, que sería despedido, precisamente durante el tiempo que buscaba adjudicaciones sospechosas para denunciarlas. Datos que encontraba en abierto, por cierto, en la plataforma de contratación.

Tampoco pudo decir quién había decidido la norma del 70% de valoración para la propuesta técnica y el 30% para la económica. También esbozó una reunión en el despacho de su abogado con un informático forense que trabajaba para GISA porque «habían encontrado algo en su ordenador». Un encuentro que, según apuntó, había servido para amenazarlo, dado que había estado denunciando las prácticas de las adjudicaciones. A preguntas de la letrada Olga Arderiu, que defiende a Rosell, recordó que le había interpuesto una demanda por acoso laboral y que intentó personarse en el caso como acusación, pero el juzgado del Vendrell lo rechazó. En este punto apareció una palabra que, como la purpurina, una vez esparcida, deja rastro por todos lados: «resentimiento». El presidente del tribunal se dio cuenta y no dio pista a entrar en la sentencia judicial laboral para no mezclar jurisdicciones, pero Arderiu ya había hecho llegar el mensaje.

Jaume Cortasa, en un momento de su declaración/QIA

Jaume Cortasa, el jefe de la Oficina Técnica de Evaluación

Un segundo testigo clave fue Jaume Cortasa, encargado de la Oficina Técnica de Evaluación (OTA) de Infraestructures.cat, el filtro de las adjudicaciones. Cortasa, que también fue destituido posteriormente, trabajaba en RECSEGA, y detalló cómo se hacían las valoraciones técnicas de las ofertas y cómo se ajustaban al diagrama de dos páginas que había elaborado para tener una guía, una fórmula, además de las revisiones de la auditoría interna que tenía Infraestructuras.

Cortasa aseguró al tribunal que nunca recibió ninguna instrucción para modificar criterios o valoraciones en beneficio de una empresa u otra. De hecho, en su época llegó a revisar hasta 700 contratos. También enfatizó que en la mesa de contratación no intervenía Quer y que se establecieron unos «criterios de armonización para que la valoración fuera igual para todos los licitadores».

Según el exjefe de la OTA, cargo por el cual no tuvo ningún aumento de sueldo, el sistema era relativamente simple, pero largo. Recibía las propuestas técnicas iniciales de los gerentes, se reunía con el director general, Rosell, para revisarlas y, si no «cuadraban», se devolvían a los técnicos para ajustar o cambiar las puntuaciones antes de llevarlas a la Mesa de Contratación. Entonces entraba una fase de validación que, sin tocar los criterios, analizaba la calificación final, «armonización», y que posteriormente el equipo de auditoría interna hacía una segunda comprobación para dar el consenso final. Un sistema que también describió Emilio Martínez, otro testigo que formaba parte de la OTA. «Rosell nunca nos hizo cambiar una valoración de manera injustificada», subrayó.

Un informático y un disco duro

En el juicio también ha declarado quien fue el responsable de seguridad informática de GISA, Vicent Campanales. También fue interesante. Admitió que después de cinco años trabajando con Rosell había hecho amistad. Tanto es así que le dejó maletines con documentación para que se los guardara y que después llevó a la Guardia Civil. Campanales, sin embargo, no ha explicado, hasta que la letrada de Rosell le ha hecho decir, que le pidió la guarda y custodia de unos maletines y una pequeña caja fuerte porque se estaba separando de su esposa y de manera no muy amistosa. Pero la amistad se quebró cuando entró la Guardia Civil en la sede de Infraestructuras. Incluso, el mismo día de la detención de Rosell, la Guardia Civil le llamó porque el arrestado les había dado su teléfono para que le buscara un abogado. «Di el teléfono de su esposa», ha detallado.

Campanales apuntó al tribunal que Cortasa «no estaba contento» de nada y que se quejaba de los cambios que Rosell le hacía hacer a las valoraciones técnicas. También añadió que el disco duro que entregó Joan Jaume Oms a la Guardia Civil se lo había dado él. Un disco duro que había extraído del ordenador personal de Quer y que había guardado en un «armario» en el departamento de Informática de GISA. Un detalle importante para la estrategia de las defensas de expurgar el contenido del disco duro como prueba de cargo. Como informático, también le pidieron que investigara quién estaba detrás del perfil Infraworker y se reunió con él. Pero el relato de las supuestas amenazas ha sido interrumpido porque el presidente del tribunal le ha prohibido hablar de «rumores» a la vista de por dónde discurría la declaración. Por otro lado, ha aclarado que, cuando la secretaria decía que Rosell estaba reunido con «el jefe», se refería en realidad al entonces dirigente de CDC Germà Gordó.

Pilar Matesanz y Joan Jaume Oms, en un momento de su declaración/QSAI

El hombre del disco duro

Joan Jaume Oms, expresidente y consejero delegado de Infraestructures de Catalunya desde el 9 de febrero de 2016, se encontró con la investigación y aportó el disco duro con los mails a la Guardia Civil. Oms narró que ordenó el análisis interno de los 8 expedientes inicialmente incautados por la justicia y hasta un total de 15 expedientes elegidos por insaculación. La comisión instructora de funcionarios concluyó a finales de 2016 que existía un cambio significativo de puntuaciones técnicas que incidía directamente en la alteración del adjudicatario final. En concreto, de 11 expedientes de obras examinados, en 8 se detectaron cambios de nota y en 4 estos cambios fueron determinantes. Unos cambios de los cuales no quedaba trazabilidad y solo se aplicaban a la nota final de la licitación.

Esto obligó a cambios en la estructura de trabajo interna para reducir arbitrariedades y esquivar presiones. La nueva fórmula fue valorar las ofertas a través de tres técnicos de manera mancomunada, y con trazabilidad de cada paso que se daba. Un sistema que, según ha afirmado, dejó a cero las alteraciones no justificadas del ejercicio del 2017. Se creó una unidad de auditoría continuada previa a cualquier adjudicación y se fueron introduciendo criterios de evaluación técnica más objetivos para reducir el peso de la subjetividad. Una versión que también reafirmó la auditora y responsable de los servicios jurídicos de GISA, Pilar Matesanz, ha defendido que la valoración técnica tuviera un 70% del valor de la adjudicación. Ahora bien, ha aducido que se fueron introduciendo anexos y criterios adicionales en los pliegos para intentar minimizar la discrecionalidad de las valoraciones. Por ejemplo, que el equilibrio pasó del 70% de la valoración técnica y 30% económica, a 65% y 35%.

Matesanz, sin embargo, ha resaltado que la fórmula del cálculo de la baja temeraria sobre la baja media contaba con el apoyo de informes jurídicos de la Intervención General de la Generalitat de los años 2009 y 2014. También ha confirmado su participación en las alegaciones de Infraestructures a los informes de la Sindicatura de Cuentas (2012-2014), donde se defendía que la adjudicación puramente automática por precio habría perjudicado las soluciones técnicas innovadoras.

Los licitadores

«Si a ustedes los tuviera que operar un médico, ¿a cuál elegirían? ¿Al más barato o al que tiene más preparación técnica?». Esta es la pregunta socrática de Sebastià Ribot, uno de los gerentes de las empresas licitadoras de los contratos investigados. Ribot resumía de esta manera lo que los dos testigos anteriores, también de otras empresas adjudicatarias, razonaban sobre el supuesto pacto Núria Ribot. Todas las empresas, a menudo más de un centenar, sabían que la baja admitida por GISA era el 9%. «Cada administración tiene la suya, como cada una tiene sus tipos de pliegos y su manera de valorar, y las empresas lo sabemos», insistían. Todos, además, han sostenido que es normal que la valoración técnica tenga más peso que la económica.

De hecho, es su trabajo: analizar las ofertas, hacer un estudio de costos y decidir si participan en el concurso. Una participación que supone, de media, ganar una de cada veinte licitaciones a las que se presentan y, si la licitadora es «muy buena», el porcentaje sube hasta una adjudicación de cada 15 presentadas. Todos los gerentes de las ingenierías que obtuvieron las licitaciones especificaron que todas tienen bases de datos con históricos de licitación de cada administración donde concurren y conocen los márgenes de licitación por el porcentaje de baja que admiten para no ser considerado baja temeraria. «Hacemos un estudio de precedentes», mencionó Ribot y «añadimos los costos y el personal que se necesita y la comparamos con la baja permitida habitual de cada administración». «Hay que conocer cada administración», sentenció. Ahora habrá que ver qué dicen los peritos, claves en el procedimiento.