Vuit amnistiats. Aquest és el balanç que suma la sala penal del Tribunal Suprem després que avui hagi dictat quatre interlocutòries amb les quals aplica la llei d’amnistia en quatre casos de desobediència i desordres públics, pendents encara de resolució. Les resolucions arriben poc més d’una setmana després de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) d’avalar la llei de l’oblit penal per l’independentisme.
Entre els amnistiats, els independentistes de la Mesa del Parlament que presidia Roger Torrent i Maties Serracant, condemnat per haver donat suport a l’1-O com a alcalde de Sabadell, l’activista Oriol Calvo i dos independentistes Bdessabour Al Youbi i Mohcine El Mesbahy. Tots els casos dormien el son dels justos al calaix de la sala penal després de les qüestions constitucionals presentades sobre la llei d’amnistia per part del Suprem sobre si la llei de l’oblit penal de l’independentisme respectava la Constitució.
De fet, les resolucions també arriben el mateix dia que el Tribunal Constitucional ha comunicat que ha tombat el recurs d’inconstitucional interposat per la Junta d’Extremadura contra la llei. En total, avui ha presentat una factura de 16 recursos i sis qüestions d’inconstitucionalitat presentades contra la llei. Totes les resolucions han avalat el text i la seva aplicació.
Quatre interlocutòries i vuit afectats
En total, han estat amnistiats Josep Padrós, Eusebi Campdepadrós, Roger Torrent, Adriana Delgado, que tenien pendent un recurs presentat pel ministeri fiscal contra la seva absolució. També tres activistes condemnats arran de la seva actuació de les protestes postsentència del 14 d’octubre de 2019. L’Oriol va ser condemnat per l’Audiència de Barcelona, amb una pena rebaixada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ara tenia pendent un recurs de cassació. Serracant havia estat condemnat per mostrar suport explícit al referèndum a través d’un decret d’alcadia. I en Bdessabour Al Youbi i Mohcine El Mesbahy per la seva participació en les protestes per la sentència del Procés a Girona.