Ocho amnistiados. Este es el balance que suma la sala penal del Tribunal Supremo después de que hoy haya dictado cuatro autos con los que aplica la ley de amnistía en cuatro casos de desobediencia y desórdenes públicos, pendientes aún de resolución. Las resoluciones llegan poco más de una semana después de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de avalar la ley del olvido penal para el independentismo.

Entre los amnistiados, los independentistas de la Mesa del Parlament que presidía Roger Torrent y Maties Serracant, condenado por haber apoyado el 1-O como alcalde de Sabadell, el activista Oriol Calvo y dos independentistas Bdessabour Al Youbi y Mohcine El Mesbahy. Todos los casos dormían el sueño de los justos en el cajón de la sala penal tras las cuestiones constitucionales presentadas sobre la ley de amnistía por parte del Supremo sobre si la ley del olvido penal del independentismo respetaba la Constitución.

De hecho, las resoluciones también llegan el mismo día que el Tribunal Constitucional ha comunicado que ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Extremadura contra la ley. En total, hoy ha presentado una cuenta de 16 recursos y seis cuestiones de inconstitucionalidad presentadas contra la ley. Todas las resoluciones han avalado el texto y su aplicación.

Cuatro autos y ocho afectados

En total, han sido amnistiados Josep Padrós, Eusebi Campdepadrós, Roger Torrent, Adriana Delgado, que tenían pendiente un recurso presentado por el ministerio fiscal contra su absolución. También tres activistas condenados a raíz de su actuación en las protestas postsentencia del 14 de octubre de 2019. Oriol fue condenado por la Audiencia de Barcelona, con una pena rebajada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ahora tenía pendiente un recurso de casación. Serracant había sido condenado por mostrar apoyo explícito al referéndum a través de un decreto de alcaldía. Y Bdessabour Al Youbi y Mohcine El Mesbahy por su participación en las protestas por la sentencia del Procés en Girona.