Costa recorre contra la proposició de magistrats suplents en el seu judici

L’exvicepresident primer del Parlament Josep Costa ha presentat un recurs contra la decisió del magistrat Jesús Maria Barrientos –president del TSJC- d’escollir els jutges suplents per al judici contra l’antiga Mesa del Parlament. El mateix Barrientos i el magistrat Carlos Ramos ja van ser apartats de la causa després que Costa en demanés la recusació argumentant falta d’imparcialitat, i ara Costa assegura que Barrientos serà qui esculli els suplents al tribunal.

Tres mesos per resoldre

Precisament per això l’exvicepresident ha interposat un recurs davant el Consell General del Poder Judicial, que té tres mesos per resoldre. Segons Costa, és “absolutament inaudit i irregular que un magistrat recusat i apartat d’una causa triï qui l’ha de substituir”.

Precisament, la setmana passada el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va acceptar la recusació del jutge Carlos Ramos presentada per l’advocat. Cota argumentava manca d’imparcialitat de Ramos basant-se en frases i expressions en interlocutòries anteriors. De fet, el tribunal ha desestimat els arguments de Costa, perquè “són fruit de l’apassionament personal”. Tot i això, el tribunal va decidir apartar a Ramos perquè no hi hagi cap ombra de sospita sobre la manca d’imparcialitat.

El president del TSJC Jesús Maria Barrientos

Costa va aconseguir apartar Barrientos

Malgrat tot, hi va haver un vot particular del magistrat Carlos Hugo Preciado, que demanava fer-li pagar les costes, juntament amb els altres membres de la Mesa, i com a recusant atribuir-li una multa de 3.000 euros per mala fer processal. Preciado havia de ser el ponent d’aquesta recusació, i ha estat apartat per no estar d’acord amb la majoria del tribunal.

Costa ja va aconseguir recusar el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, per abandonar un acte el 23 de febrer del 2018 al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona quan l’aleshores president del Parlament Roger Torrent denunciava “l’existència de presos polítics” és un acte de “retret” cap a la seva persona i la institució.