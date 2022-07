Arxiven el cas del seguiment sense permís judicial a un independentista

De moment, arxiu provisional. Aquesta és la solució de la investigació sobre l’espionatge i seguiment sense autorització judicial a l’independentista Jordi Riba, president de l’entitat Vibrant, per part de la policia espanyola. El passat 15 de juliol, la magistrada Julia Tortosa va decidir, igual que el ministeri fiscal, donar carpetada a l’afer. L’argument és que el subinspector del Cos Nacional de Policia Francisco Javier de la Orden, adscrit a la Comissaria General d’Informació a Madrid però en comissió de serveis a Barcelona, no va tenir temps d’avisar el jutge que posaria una balisa de seguiment al vehicle de Riba.

Un argument curiós quan feia més de tres anys que la policia investigava Riba per suposada tinença il·lícita d’armes i incitació a l’odi. Riba va descobrir la balisa de localització perquè va portar el seu vehicle a reparar i el mecànic va trobar el dispositiu. L’afectat va denunciar el cas als Mossos d’Esquadr i la policia catalana va descobrir tot l’entrellat i el mecanisme que havien fet servir els agents espanyols, com ara passaports falsos o targetes SIM a nom de terceres persones. Tot un pla predissenyat però que, segons la jutgessa instructora, no va poder ser comunicat a l’autoritat judicial per manca de temps. Per tant, segons la magistrada no hi ha delicte.

La furgoneta dels Mossos de l’incineradora i un canvi de marxes espatllat, l’inici

El cas comença el 2017 arran de la documentació intervinguda en la requisa de les furgonetes amb documentació de la Comissaria General d’Informació dels Mossos d’Esquadra. Tot en els dies posteriors al referèndum d’autodeterminació i just un dia abans de la declaració d’independència. En un dels informes comissats per part de la policia espanyola hi havia l’expedient del cas Locki, una investigació dels Mossos d’Esquadra sobre activitats paramilitars de membres del cos amb suposats independentistes que acusaven de ser d’extrema dreta. Amb aquesta informació, aprofitada per diversos mitjans de comunicació de Madrid, el Cos Nacional de Policia va encetar una investigació. A en el punt de mira hi havia Riba, com a membre de l’entitat Vibrant, i el van sotmetre a una constant vigilància. De fet, la investigació, tal com va reconèixer el subinspector investigat a la jutgessa, era “preprocessal” i “sense permís judicial”.

El punt clau del cas arriba el 12 d’agost de 2021. Riba s’adona que el canvi de marxes del seu vehicle no va fi i porta el cotxe a un taller de confiança, al carrer Séneca del barri de Gràcia, a Barcelona. El mecànic, en enfilar el cotxe a l’elevador, es va adonar que portava un aparell estrany incorporat. Una balisa de localització. L’endemà mateix va presentar denúncia als Mossos d’Esquadra, que van obrir una investigació a través de la Unitat Central d’Extremismes Violents de la policia catalana. Els Mossos van poder identificar qui havia posat la balisa.

Una imatge de la requisa de la documentaci? a les portes de la incineradora per part del CNP

Al jutjat 14, la tomba del cas

La denuncia va anar a parar al Jutjat d’Instrucció número 14 de Barcelona. El sotsinspector va declarar davant la jutgessa, i va admetre que ell mateix havia instal·lat la balisa. En concret, a dos quarts de set del matí del 12 d’agost del 2021, va instal·lar una balisa de localització al vehicle de Riba perquè “tenien informació que aniria al bosc”. Fins i tot, el sotsinspector va reconèixer que va posar una targeta SIM al seu nom perquè la que venia de sèrie del CNP no funcionava. Va seguir Riba i quan va constatar que el portava el cotxe al taller i el mecànic s’adonava, va comunicar-ho als seus superiors que alhora van decidir no comunicar-ho a l’autoritat judicial. “Un cop descoberta, ja no tenia cap sentit”, va sentenciar.

Ara la jutgessa, en el mateix sentit del ministeri fiscal, ha dictat una interlocutòria que ha comunicat a les parts aquesta setmana en la que interpreta que “no hi ha indicis que s’hagi comès cap delicte de descobriment o revelació de secrets de l’article 197 del Codi Penal”. Així argüeix que es pot aplicar l’article 588 de la Llei d’Enjudiciament Criminal que eximeix de responsabilitat en casos com aquest quan “concorrin raons d’urgència que puguin frustrar la investigació”. Ara bé, la jutgessa no té present que els seguiments es feien des de feia temps i el mateix atestat dels Mossos mostra els dies que va trigar la policia en activar la SIM de la balisa. En tot cas, la instructora assegura que la “urgència era la sospita d’un desplaçament imminent fora del nucli urbà i que afectava directament a la investigació en marxa”. En aquest sentit qualifica de “creïbles” les manifestacions de sotsinspector tot i que considera que la conducta del policia va ser “imprudent”, entèn que el delicte denunciat seria dolòs o intencional i, per tant, no hi hauria delicte.