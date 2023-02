L’arxiu de la causa per odi a Josep Anglada el rehabilita per ser candidat

“Tornaré i arrasaré”. Amb aquestes paraules valorava aquest dimarts en declaracions a El Món, Josep Anglada, la decisió del jutge d’arxivar la causa penal que tenia oberta, conjuntament amb el portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga. Una resolució que li permet tornar a ser candidat a les eleccions municipals de maig d’enguany a la ciutat de Vic, on ha fet de regidor amb marques electorals com Plataforma per Catalunya o Som Identitaris amb un discurs islamòfob i escorat a l’extrema dreta. Anglada no es va poder presentar l’any 2019 per una inhabilitació judicial en una condemna per amenaçar un menor militant d’Arran.

Els fets es remunten a l’any 2013 quan la formació Plataforma per Catalunya, que també s’havia presentat tres anys abans al Parlament de Catalunya, va distribuir uns pamflets electorals a la ciutat de Reus. Segons l’acusació d’Iniciativa per Catalunya Verds i l’Associació de Ciutadans per la Convivència i el Desenvolupament -el ministeri fiscal no hi era personat- aquesta propaganda electoral era un delicte de discriminació. Així es va querellar contra la direcció del partit a Catalunya, aleshores hi eren els actuals diputats de Vox Joan Garriga i Mónica Lorea així com Anglada i altres històrics del moviment ultra com Roberto Hernando així com set persones més.

Part dispositiva de la interlocutòria que arxiva la causa per odi d’Anglada i membres de Vox/QS

Del TSJC a l’arxiu

El cas ha estat processalment entrebancat. De fet, fa deu anys que ronda. L’elecció de Garriga i Lorea com a diputats al Parlament va provocar que adquirissin la seva condició d’aforats. La jutgessa penal de Reus va remetre la causa a la sala Penal i Civil del Tribunal Superior de Catalunya (TSJC), però el passat mes de febrer no només va rebutjar quedar-se-la sinó que la va arxivar perquè l’acusació “no estava vàlidament elaborada”.

Amb l’expedient de nou sobre la taula, el Jutjat Penal 3 de Reus va citar les parts el passat 13 de gener. En la vista, les defenses dels que havien estat denunciats també van demanar l’arxiu seguint les petjades que havia marcat el TSJC. Tots al·legaven que no hi havia un vincle entre el pamflet i la seva responsabilitat personal iq ue l’acusació era “excessivament genèrica i ambigua”. Finalment, aquest dimarts, el jutjat va notificar l’arxiu del cas dictat el passat 18 de gener per “manca de concreció en els fets denunciats i la seva imputació”. Amb aquesta resolució a la butxaca, Anglada ja port començar a preparar la llista per tornar intentar obtenir un escó de regidor a la capital d’Osona