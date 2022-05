Torra torna a ser condemnat per desobediència amb una multa de 24.000 euros

L’expresident de la Generalitat, Quim Torra, ha estat condemnat 8 mesos de multa amb quota diària de 100€ per un delicte de desobediència i a inhabilitació per l’exercici de càrrec públic durant 15 mesos. Així ho ha decidit el Jutjat Penal 6 de Barcelona que considera un delicte no retirar la pancarta de la façana del Palau de la Generalitat que reclamava la llibertat dels presos polítics tal i com li havia requerit el Jutjat Contenciós Administratiu. Una exigència que provenia d’una denúncia de l’entitat espanyolista Impulso Ciudadano. La sentència també el condemna en costes i li retreu la “passivitat reiterada”.

La sentència considera que la pena és proporcionada a la vista dels seus ingressos en el benentès que “l’expresident cobra un elevat percentatge del sou que tenia com a president i la gravetat dels fets en funció de la negativa oberta arribant a emetre un comunicat oficial exposant la seva voluntat de no acatar el mandat judicial”. De fet, el jutge també fa pal·lès que Torra va plantar la magistratura el dia de la vista oral.

La part de la sentència que justifica la pena d’inhabilitació/QS

Jutjat sense ser a la sala

Així es va jutjar Torra en absència, ja que la petició de pena no era pas de presó i, com que la llei preveu que es pugui celebrar el judici igualment, ni les acusacions ni la defensa s’hi van oposar. La fiscalia demanava 20 mesos d’inhabilitació per no retirar la pancarta a favor dels presos polítics del balcó del Palau de la Generalitat el setembre del 2019. Dos testimonis, el mossos que li va fer el requeriment i un dels seus assessors, van declarar que altres vegades s’havien penjat pancartes i mai s’havien obligat a retirar.La sentència tampoc té res d’original donat que segueix la jurisprudència del Tribunal Suprem en un cas idèntic amb el mateix president Torra de protagonista. La jutge també condemna en costes a l’acusat i ara ja condemnat.

La resolució hi veu delicte en el fet que “l’autoritat, en aquest cas l’acusat com a president de la Generalitat, no desenvolupi l’actuació a què obliga la resolució, en aquest cas, no retirar la pancarta dins el termini de 48 hores concedit tant amb una negativa oberta com amb una passivitat reiterada”. El malestar del Tribunal per la seva incompareixença és notòria. Per altra banda, avui mateix el Tribunal Constitucional ha rebutjat un altre recurs de Torra arran de la primera condemna.