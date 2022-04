Torra paga la multa de 30.000 euros per desobediència i el TSJC tanca el cas

L’expresident de la Generalitat Quim Torra ha pagat els 30.000 euros de multa que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) li va imposar el desembre del 2019 com a part de la pena per desobediència per no haver despenjat una pancarta a favor dels presos polítics durant les eleccions de la primavera del mateix any. Després d’haver pagat la multa i d’haver complert l’any i mig d’inhabilitació que li va imposar el TSJC, el tribunal dona per tancat el cas i ha certificat que Torra ha complert la seva condemna.

Torra té pendent un altra sentència per un cas similar el setembre del 2019 per no retirar una altra pancarta. L’expresident va decidir plantar el jutge i no va assistir a la vista, que va tenir lloc igualment el 17 de març i en la qual va ser jutjat en absència. La fiscalia demana 20 mesos més d’inhabilitació per no retirar una pancarta a favor dels presos polítics.

El TC va rebutjar el recurs de Torra

Fa tot just dos mesos el Tribunal Constitucional va rebutjar el recurs presentat per l’expresident de la Generalitat contra la sentència del TSJC i la posterior confirmació del Tribunal Suprem. Malgrat els dos vots particulars dels magistrats Juan Antonio Xiol i Ramón Sáez, que es van posicionar a favor de Torra, el TC va considerar que la condemna no estava vinculada a la seva condició d’independentista i van avalar la tesi dels altres tribunals, que van retreure a l’expresident que la pancarta era “partidista” i infringia el deure de “neutralitat”.

El mateix dia, Torra va anunciar que recorreria la condemna per desobediència a la justícia europea. “És el camí de l’única justícia possible per als independentistes catalans”, va dir llavors. Torra va lamentar que la decisió del TC va arribar quan ja feia gairebé dos mesos que es va complir íntegrament al condemna d’inhabilitació, el 3 de gener, i quan ja no hi hauria hagut cap opció de reparar el dany causat”. L’expresident va denunciar que el retard en la deliberació del recurs era “un exemple més que la justícia espanyola corre quan vol córrer i va lenta quan li convé, d’acord amb una intencionalitat política que no amaguen els membres del tribunal quan en tenen l’ocasió”.