Torra demana desobeir la sentència del 25% encara que suposi inhabilitacions

L’expresident de la Generalirat, Quim Torra, ha demanat desobeir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a impartir un 25% de les classes en castellà encara que impliqui inhabilitacions polítiques. “Estem en conflicte amb l’estat espanyol”, ha recordat Torra en una entrevista al 324. L’expresident ha tornat a criticar l’acord per modificar la llei de Política Lingüística que es debatrà a final de mes al Parlament.

Torra ha defensat que durant el seu mandat “no es va aprovar cap declaració al Parlament que digués que el català passa a ser una llengua d’ús més a les escoles” i ha lamentat que l’única solució que dona el Govern és adaptar la legislació vigent a les demandes dels tribunals. Torra va ser un dels més crítics quan ERC, Junts, el PSC i En Comú Podem van presentar l’acord. “No en el meu nom”, va piular l’expresident el passat 24 de març.

Sense full de ruta

Torra ha assegurat que ara mateix “no hi ha cap full de ruta ni horitzó” per la independència de Catalunya, a diferència del 2015. L’expresident ha lloat la “força” de la societat catalana, que el 2015 “donava la sensació que s’anava cap a algun lloc”. Torra ha dit que la gent “no s’ha de sentir decebuda ni enfadada” i ha demanat que facin un pas endavant perquè “hi ha moltes coses a fer si ens fixem un horitzó”.

“El que em dol és la situació actual, on sembla que ens diuen que no es pot fer res i que ens hem de quedar a la gàbia autonòmica”. Respecte a un possible retorn de Carles Puigdemont, Torra ha afirmat que pot ser un “punt d’inflexió”, però que l’independentisme ha d’estar preparat i tenir un pla per aprofitar l’impuls que pot suposar la tornada del president a l’exili. També ha explicat que posaria “les dues mans al foc” per Laura Borràs i està convençut que els delictes que se li atribueixen són fabricats.