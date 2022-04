Reoberta la causa contra la Guàrdia Civil per vexar un catalanoparlant

Dur calbot de l’Audiència Barcelona tant a la Guàrdia Civil com a la jutgessa instructora que va arxivar el cas d’un ciutadà flamenc resident a Bigues i Riells vexat per parlar en català a l’aeroport del Prat. Els fets es remunten al 9 de desembre de 2019, quan Kris Chalier, va ser aturat per la seguretat en l’arc de control per sospitar que portava alguna cosa sota la camisa. Es tractava d’una bossa de colostomia. El guarda de seguretat va avisar dos guàrdies civils que no van entendre el viatger perquè només sabia parlar català. Va ser denunciat per alteració de l’ordre públic i negar-se a col·laborar amb la polica així com va ser obligat a aixecar-se la camisa davant de tothom. La titular del Jutjat d’Instrucció 3 d’El Prat, que va investigar la denuncia va arxivar el cas. Però avui la secció setena de l’Audiència de Barcelona ha estirat les orelles tant a la instructora com als guàrdies civils i obliga a reobrir el cas.

La interlocutòria és extraordinàriament dura amb la parella de la guàrdia civil que es van fer càrrec dels fets. Així els retreu que els agents al·leguèssin que sabien francès i anglès, però no català. “Resulta com a mínim curiós que hi hagués a l’aeroport agents que parlen anglès o francès, llengües no oficials al nostre país, i tanmateix cap no parlés amb el passatger en català, llengua en què se sentia més còmode (…). Sent aquest un dels dos idiomes cooficials a Catalunya, el passatger té tot el dret a expressar-se en un d’ells i no ho va poder fer”, afegeix la interlocutòria amb una acidesa extraordinària.

Part de la interlocutòria del ciutadà flamenc vexat per la Guàrdia Civil a l’aeroport del Prat/Quico Sallés

“Aquest avui no vola”

La defensa de Chalier assumida per l’advocat Jordi Pina, en nom de Plataforma per la Llengua, va portar el cas a l’Audiència que ara li ha donat la raó. Fins i tot, la interlocutòria, a la que ha tingut accés El Món, destaca que els agents es van dir entre ells que “aquest avui no vola, com així va passar”. De fet, qualifica els fets de “menyspreu cap el ciutadà“. En aquest sentit, detalla el relat dels fets amb tota la cruesa, com va ser obligat a mostrar la bossa davant de tota la gent de l’arc, com va ser portat a una sala on se’l va denunciar i com se’l va anar a buscar dins l’avió per impedir-li el vol. Els magistrats conclouen la manca de motius “racionals” per dur a terme l’actuació.

“No era necessari fer passar al viatger a una saleta si ja sabien quina pretuberància hi havia sota el jersei”, afegeixen els magistrats en la resolució aportant els vídeos i les càmeres que hi ha al sumari del cas. Subratlla que la guàrdia civil el va tenir durant una hora dins la saleta i que sense tenir el poder ni la competència per fer-ho el van fer baixar després de l’avió, tot saltant-se el protocol i tot per l’incident que havien tingut en l’arc de seguretat. La sala conclou que els fets indiciariament mostren que el ciutadà flamenc hauria estat “humiliat” així com l’actitud dels policies seria abusiva.