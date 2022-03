El PSC, sobre els pactes amb Junts: “No es diu res que no estigui passant”

La portaveu del PSC, Alícia Romero, ha assegurat que no entén la desautorització de Junts a les paraules de la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, que aquest diumenge va assegurar que el seu partit no descartava pactar amb els socialistes per governar la Generalitat. “No es diu res que no estigui passant”, ha dit Romero en una entrevista a Ràdio4 i La2, on ha recordat que el PSC i Junts ja governen plegats a la Diputació de Barcelona i en molts ajuntaments.

Després de les declaracions de Ciuró, l’executiva de Junts va sortir a desmentir hores més tard per assegurar que el partit “no es planteja en cap cas acords de govern” amb partits no independentistes. Romero ha dit que el partit de Carles Puigdemont “s’ha de treure perjudicis” perquè totes dues formacions tenen moltes coses en comú –com l’ampliació de l’aeroport o els Jocs Olímpics d’Hivern– encara que tinguin un model de país diferent.

La diputada del PSC ha lamentat que Junts no sigui un partit “prou sòlid” per a aguantar les crítiques a Twitter. “Si hi ha quatre que els hi diuen botiflers, s’espanten i reculen”, tot i que ha assegurat que bona part de Junts està d’acord amb el pacte a quatre bandes amb ERC, el PSC i els comuns per salvar la immersió lingüística a Catalunya. “No podem governar a cop de Twitter. Twitter no és la societat”, ha dit Romero, que malgrat tot considera que Junts no ha sortit del pacte, sinó que ha demanat més temps per ampliar el consens amb la societat civil.

La taula de diàleg, aviat

El PSC continua prometent que en les pròximes setmanes hi haurà l’esperada reunió de la taula de diàleg. En els últims mesos el govern espanyol ha anat posposant la trobada perquè sempre ha trobat qüestions més prioritàries –primer la pandèmia, després les eleccions a Castella i Lleó i ara la crisi econòmica i la guerra d’Ucraïna– per donar llargues a les demandes de la Generalitat. Romero ha considerat “raonable” que la taula de diàleg no s’hagi reunit i ha promès que serà aviat. “Si no és una setmana, seran 2, 3 o 4. No crec que trigui gaire”.

Respecte a una possible crisi de Govern a la Generalitat pels constants enfrontaments entre ERC i Junts, la portaveu del PSC s’ha mostrat convençuda que el partit de Puigdemont no deixarà l’executiu encara que visqui en una “crisi de govern constant”. I, encara que fos així, el PSC no faria de “falca” en un hipotètic govern en solitari dels republicans perquè estan construint “una alternativa” a Pere Aragonès.