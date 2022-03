Rigau defensa que l’acord pel català manté la immersió “de manera total”

L’exconsellera d’Educació, Irene Rigau, ha defensat que l’acord a quatre bandes per protegir el català a l’escola manté la immersió lingüística “de manera total”. En una entrevista a SER Catalunya, Rigau ha criticat que Junts es deixi “desestabilitzar” per un tuit i ha lamentat que el partit s’hagi despenjat del pacte hores després de signar-lo, ja que considera que l’acord tenia un gran valor perquè recupera el consens perdut en l’àmbit lingüístic. “Els que aposten per demanar l’exclusivitat del català no saben en quin país vivim ni quina legislació tenim“, ha etzibat.

Rigau ha considerat especialment preocupant la piulada que va fer l’expresident de la Generalitat, Quim Torra, carregant contra l’acord i li ha recordat que el govern que presidia no va retirar el recurs que ha acabat amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha fixat el mínim del 25% de les classes en castellà. L’exconsellera d’Educació ha explicat que totes les lleis tramitades al Parlament tenen un període per presentar esmenes i ha demanat a Junts que l’aprofiti per presentar canvis que puguin millorar la llei de política lingüística.

No en el meu nom. https://t.co/Tc0EApzycG — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 24, 2022

La consellera d’Educació amb Artur mas també ha alertat que si el Parlament no es posa les piles i desenvolupa la legislació actual per protegir el català a l’escola, ho farà els tribunals. “Hem de decidir qui mana a Catalunya”, ha conclòs.

Crida a Junts

El PSC i els comuns han emplaçat Junts a no despenjar-se del pacte per modificar la llei de política lingüística. La diputada del PSC, Esther Niubó, ha recordat al partit de Carles Puigdemont que estan posant en perill un “esforç” de més de dos mesos de negociació per “refer” el consens al voltant del català. Niubó ha insistit que la reforma pactada manté el català com el “centre de gravetat” del sistema educatiu. “Espero que Junts puguin refer aquesta situació i que no es despengin”, ha dit. Per la seva banda, el portaveu d’En Comú Podem, Joan Mena, ha demanat a Junts per no abandonar el consens argumentant que genera “rebuig” entre les entitats socials i la comunitat educativa.