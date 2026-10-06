El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha valorat com una “victòria rotunda” i amb una visible càrrega d’emoció la darrera resolució del Tribunal Constitucional favorable a la llei d’amnistia. En una comparèixerça davant dels mitjans de comunicació, el dirigent juntaire ha afirmat que la interlocutòria suposa una “esmena a la totalitat a l’’A por ellos’ i a tota la repressió de l’Estat” desplegada contra el moviment independentista des de la tardor del 2017. Per a Turull, el pronunciament de l’alt tribunal valida l’estratègia de resistència i posa en evidència “aquells jutges que han decidit fer més política que justícia”. “És una victòria rotunda de l’independentisme contra la repressió”, ha sentenciat.
En la seva intervenció, el dirigent de Junts ha volgut reivindicar de manera directa el paper de la seva formació al Congrés dels Diputats durant la negociació del text legislatiu. Turull ha recordat les pressions i les crítiques rebudes quan el seu grup parlamentari, encapçalat per Míriam Nogueras, que va decidir plantar-se per exigir un text “molt més robust i clar” davant la previsió que determinats sectors judicials intentessin esquivar-ne l’aplicació. Segons el dirigent juntaire, la decisió d’avui del TC dona la raó a la fermesa de Junts per haver blindat la norma en el tram final de la seva tramitació. “És una victòria de Junts perquè vam veure les intencions dels jutges i vam veure que la llei havia de ser molt més robusta i molt més clara”, ha subratllat.
De la mateixa manera, el dirigent ha posat un èmfasi especial en la figura de l’expresident Carles Puigdemont i dels exconsellers exiliats, Lluís Puig i Toni Comín, qualificant la resolució com el triomf d’una resistència de nou anys. Turull ha remarcat el cost personal i familiar d’aquests anys a l’exili –una etapa que ha definit com una “presó de vidre”– i ha destacat que, malgrat les “ofertes de solucions personals” que van tenir a l’abast, van optar per no cedir en les seves conviccions. “Van guanyar a Europa i avui han guanyat a l’Estat espanyol”, ha celebrat.
El conflicte polític continua obert
Malgrat la rellevància del pronunciament judicial, el dirigent juntaire ha volgut enviar un missatge clar sobre l’abast polític de la mesura: “L’amnistia no és perdó, l’amnistia és justícia, i no és girar full perquè el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat persisteix”. Turull ha remarcat que la resolució de l’alt tribunal permet retornar la resolució del conflicte a l’àmbit estrictament polític, deixant clar que aquest és plenament vigent. En aquest sentit, ha reafirmat el compromís de la seva formació amb el mandat del 1-O i amb la consecució d’una república catalana com a única via de resolució definitiva.
Preguntat sobre l’impacte d’aquest escenari en el futur del partit i en l’horitzó electoral, Turull ha rebutjat qualsevol lectura en clau de reconstrucció interna, assegurant que la formació arriba “compactada, forta i preparada”. Així mateix, ha fet una crida a no fer “politiqueria ni partidisme” amb el retorn de Carles Puigdemont. El secretari general de Junts ha deixat clar que la tornada del líder polític s’ha de tractar com el retorn del “president legítim d’un país” destituït per l’article 155 i no com un mer actiu d’una sigla electoral. En qualsevol cas, Turull ha deixat clar que serà el president a l’exili qui aquesta tarda parlarà de les seves intencions a partir d’ara en una declaració institucional prevista per a les 18 hores des de Waterloo.