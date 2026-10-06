El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha valorado como una “victoria rotunda” y con una visible carga de emoción la última resolución del Tribunal Constitucional favorable a la ley de amnistía. En una comparecencia ante los medios de comunicación, el dirigente de Junts ha afirmado que la interlocutoria supone una «enmienda a la totalidad al ‘A por ellos’ y a toda la represión del Estado» desplegada contra el movimiento independentista desde el otoño de 2017. Para Turull, el pronunciamiento del alto tribunal valida la estrategia de resistencia y pone en evidencia “aquellos jueces que han decidido hacer más política que justicia”. «Es una victoria rotunda del independentismo contra la represión», ha sentenciado.

En su intervención, el dirigente de Junts ha querido reivindicar de manera directa el papel de su formación en el Congreso de los Diputados durante la negociación del texto legislativo. Turull ha recordado las presiones y las críticas recibidas cuando su grupo parlamentario, encabezado por Míriam Nogueras, decidió plantarse para exigir un texto “mucho más robusto y claro” ante la previsión de que determinados sectores judiciales intentaran esquivar su aplicación. Según el dirigente de Junts, la decisión de hoy del TC da la razón a la firmeza de Junts por haber blindado la norma en el tramo final de su tramitación. «Es una victoria de Junts porque vimos las intenciones de los jueces y vimos que la ley tenía que ser mucho más robusta y mucho más clara», ha subrayado.

De la misma manera, el dirigente ha puesto un énfasis especial en la figura del expresidente Carles Puigdemont y de los exconsejeros exiliados, Lluís Puig y Toni Comín, calificando la resolución como el triunfo de una resistencia de nueve años. Turull ha remarcado el coste personal y familiar de estos años en el exilio –una etapa que ha definido como una «prisión de cristal»– y ha destacado que, a pesar de las «ofertas de soluciones personales» que tenían al alcance, optaron por no ceder en sus convicciones. «Ganaron en Europa y hoy han ganado en el Estado español», ha celebrado.

Jordi Turull, en un momento de su comparecencia/QS

El conflicto político sigue abierto

A pesar de la relevancia del pronunciamiento judicial, el dirigente de Junts ha querido enviar un mensaje claro sobre el alcance político de la medida: “La amnistía no es perdón, la amnistía es justicia, y no es pasar página porque el conflicto político entre Cataluña y el Estado persiste”. Turull ha remarcado que la resolución del alto tribunal permite devolver la solución del conflicto al ámbito estrictamente político, dejando claro que este es plenamente vigente. En este sentido, ha reafirmado el compromiso de su formación con el mandato del 1-O y con la consecución de una república catalana como única vía de resolución definitiva.

Preguntado sobre el impacto de este escenario en el futuro del partido y en el horizonte electoral, Turull ha rechazado cualquier lectura en clave de reconstrucción interna, asegurando que la formación llega “compactada, fuerte y preparada”. Asimismo, ha hecho un llamado a no hacer “politiquería ni partidismo” con el regreso de Carles Puigdemont. El secretario general de Junts ha dejado claro que el regreso del líder político debe tratarse como el regreso del “presidente legítimo de un país” destituido por el artículo 155 y no como un mero activo de una sigla electoral. En cualquier caso, Turull ha dejado claro que será el presidente en el exilio quien esta tarde hablará de sus intenciones a partir de ahora en una declaración institucional prevista para las 18 horas desde Waterloo.