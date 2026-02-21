El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha rebutjat el Consorci d’Inversions que planteja Esquerra Republicana i ha exigit a l’Estat espanyol que pagui “directament” tot el que deu a Catalunya. Durant la seva intervenció en el consell nacional del partit d’aquest dissabte a Vilanova i la Geltrú (Garraf), Turull sense crear “més organismes ni empreses mixtes”. Turull ha deixat clar que Catalunya no necessita “cap consorci” d’inversions, sinó que l’Estat pagui “directament” tot el que no ha complert amb la Generalitat. “Ja n’hi ha prou de crear més organismes i empreses mixtes com aquest consorci, com l’empresa mixta de Rodalies, que l’únic que fan és confondre més”, ha asseverat, i ha lamentat que “aquí ningú no assumeix cap lideratge”.
Així mateix, el dirigent de Junts ha carregat contra la gestió del Govern de Salvador Illa, ja que considera que el projecte del president de la Generalitat “no és Catalunya, és el PSOE” i ha afegit que és impossible governar sense plantar-se davant de Madrid. A més, ha assegurat que Illa ha fet “autocrítica zero” des del seu retorn després de la baixa mèdica i ha remarcat que Catalunya viu un moment greu. “Hem iniciat un curs molt més determinant i molt més transcendent del que alguns, en la seva línia anestesiadora, o la política de la resignació, o la subordinació, o de l’agitació per l’agitació dels que volen rebentar-ho tot, ja que ens volen fer creure”.
“Nosaltres, de fet, ja avisem que amb un govern com el del president Illa, un Govern sense ànima nacional, un Govern sense un projecte al capdavant del país i un Govern absolutament subordinat al PSOE, això podia passar”, ha expressat. Així, ha retret al Govern la seva “incompetència” i subordinació, i ha considerat que en pocs dies el relat del Govern s’ha enfonsat per la dependència constant del PSOE.
Junt insisteix a reclamar el cessament de Paneque
Sobre la situació de la xarxa de Rodalies ha insistit a demanar la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i ha afegit que si Illa “sabés què cal fer” cessaria Paneque i rescindiria el contracte amb Renfe perquè deixi d’operar a Catalunya. “La incompetència no pot tenir premi”, ha assegurat sobre això Paneque i ha sostingut que els usuaris de Rodalies necessiten alguna cosa més que bones paraules. “Per això diem que el moment és greu, perquè construir costa molt, destruir no costa res. Catalunya no es pot permetre seguir en aquesta letargia i no abordar de cara i amb fermesa, amb determinació, amb lideratge”, ha expressat.
Turull: “Vivim entre els resignats i els ressentits”
Finalment, Jordi Turull també s’ha referit al paper que ha de jugar Junts a l’escenari actual, en què ha cridat a actuar amb determinació i sense complexos sense importar les “etiquetes” que s’imposin al partit. “Vivim entre això, entre els resignats i els ressentits”, actituds que, considera, no aporten res de positiu als reptes que té Catalunya. “Per això, nosaltres, l‘única divisió que ens permetem és aquella que separa allò que és útil per a Catalunya i allò que no ho és”, ha conclòs.