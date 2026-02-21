El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha rechazado el Consorcio de Inversiones que plantea Esquerra Republicana y ha exigido al Estado español que pague «directamente» todo lo que debe a Cataluña. Durante su intervención en el consejo nacional del partido este sábado en Vilanova i la Geltrú (Garraf), Turull ha insistido en no crear «más organismos ni empresas mixtas». Turull ha dejado claro que Cataluña no necesita «ningún consorcio» de inversiones, sino que el Estado pague «directamente» todo lo que no ha cumplido con la Generalitat. «Ya basta de crear más organismos y empresas mixtas como este consorcio, como la empresa mixta de Rodalies, que lo único que hacen es confundir más», ha aseverado, y ha lamentado que «aquí nadie asume ningún liderazgo».

Asimismo, el dirigente de Junts ha cargado contra la gestión del Gobierno de Salvador Illa, ya que considera que el proyecto del presidente de la Generalitat «no es Cataluña, es el PSOE” y ha añadido que es imposible gobernar sin plantarse ante Madrid. Además, ha asegurado que Illa ha hecho «autocrítica cero» desde su retorno tras la baja médica y ha remarcado que Cataluña vive un momento grave. «Hemos iniciado un curso mucho más determinante y mucho más trascendente de lo que algunos, en su línea anestesiadora, o la política de la resignación, o la subordinación, o de la agitación por la agitación de los que quieren reventarlo todo, ya que nos quieren hacer creer».

«Nosotros, de hecho, ya avisamos que con un gobierno como el del presidente Illa, un Gobierno sin alma nacional, un Gobierno sin un proyecto al frente del país y un Gobierno absolutamente subordinado al PSOE, esto podía pasar», ha expresado. Así, ha reprochado al Gobierno su «incompetencia» y subordinación, y ha considerado que en pocos días el relato del Gobierno se ha hundido por la dependencia constante del PSOE.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, en un acto en Figueres este sábado / ACN

Junts insiste en reclamar el cese de Paneque

Sobre la situación de la red de Rodalies ha insistido en pedir la dimisión de la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, y ha añadido que si Illa «supiera qué hacer» cesaría a Paneque y rescindiría el contrato con Renfe para que deje de operar en Cataluña. «La incompetencia no puede tener premio», ha asegurado sobre esto Paneque y ha sostenido que los usuarios de Rodalies necesitan algo más que buenas palabras. «Por eso decimos que el momento es grave, porque construir cuesta mucho, destruir no cuesta nada. Cataluña no puede permitirse seguir en esta letargia y no abordar de frente y con firmeza, con determinación, con liderazgo», ha expresado.

Turull: «Vivimos entre los resignados y los resentidos»

Finalmente, Jordi Turull también se ha referido al papel que debe jugar Junts en el escenario actual, en el que ha llamado a actuar con determinación y sin complejos sin importar las «etiquetas» que se impongan al partido. «Vivimos entre esto, entre los resignados y los resentidos», actitudes que, considera, no aportan nada positivo a los retos que tiene Cataluña. «Por eso, nosotros, la única división que nos permitimos es aquella que separa lo que es útil para Cataluña y lo que no lo es», ha concluido.