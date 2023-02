Junts va oferir ‘in extremis’ un pacte de pressupostos a Aragonès

Maniobra in extremis de Junts per Catalunya per intentar entrar de nous a les negociacions dels pressupostos catalans. Minuts abans que es confirmés l’acord entre el Govern i el PSC, s’ha filtrat una carta que el secretari general de Junts, Jordi Turull, va enviar dimarts al president de la Generalitat, Pere Aragonès, per desencallar els pressupostos. Segons ha avançat RAC1, Turull s’ha ofert formalment a Aragonès per aprovar els pressupostos a canvi de recuperar la unitat estratègica de l’independentisme.

A la carta, que només està signada per Turull i porta data del 31 de gener, Junts alerta que Catalunya viu una “situació d’incertesa política” per la falta de pressupostos i s’ofereix a “aportar l’estabilitat institucional que necessita el país si es recupera la unitat estratègica de l’independentisme, es fa front comú a Madrid i es replanteja la taula de diàleg”. Tal com ja havia fet fa uns dies el portaveu de la formació, Josep Rius, Turull retreu al Govern el seu gir cap a “l’autonomisme”.

Rius, Sales i Vilalta al Parlament / ACN

Junts retreu a Pere Aragonès els esforços per convèncer el PSC

El secretari general de Junts retreu a Aragonès que dediqui tants “esforços” a convèncer el PSC enlloc de “refer la unitat d’acció de l’independentisme”. Per això Turull ofereix a ERC tornar “al lloc que els ciutadans van posar-nos a tots a les eleccions del 14 de febrer el 2021, que és el consens per avançar cap a la independència amb la majoria del 52% del Parlament”. El partit insisteix que els resultats del 14-F no permeten que cap formació imposi la seva estratègia per arribar a la independència.

“A cap de nosaltres els ciutadans no ens va donar prou força per governar en solitari i, per tant, buscar majories per governar és una exigència que us correspon, com a màxim dirigent del Govern. Us emplacem a recuperar la força i el múscul institucional, i a partir d’aquí treballar per una veritable negociació entre iguals amb l’Estat”, proposa Turull.