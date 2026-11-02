Junts per Catalunya ha presentat una denúncia penal contra Renfe, ADIF i els responsables de la direcció general de Carreteres del Ministeri de Transports per l’accident mortal registrat el passat 20 de gener de 2026 a Gelida (Alt Penedès). Els fets es van produir quan un tren de la l’R4 va xocar contra un element de formigó prefabricat d’un mur de contenció de l’autopista AP-7, que es va esfondrar i va impactar directament contra la cabina del maquinista. L’accident va causar la mort d’un conductor en pràctiques i va deixar diversos ferits, cinc d’ells de gravetat.
La cap de llista de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras, ha denunciat que el sistema ferroviari espanyol ha “col·lapsat” a causa d’una desinversió crònica i del centralisme des de Madrid. Segons la juntaire, “Espanya ha destinat més diners en crear línies que no pas a mantenir-les, mentre el PSOE té casos de corrupció com el cas Ábalos”. En la mateixa línia, el portaveu juntaire al Parlament de Catalunya, Salvador Vergés, ha detallat que la denúncia es va presentar el passat 20 d’octuvre i s’adreça a depurar responsabilitats penals per presumptes delictes d’homicidi per imprudència greu, lesions per imprudència greu i contra els drets dels treballadors. “De la mateixa manera, la denúncia planteja que s’investigui un possible delicte de risc catastròfic, si les diligències judicials permeten acreditar-ne els requisits”, afegeix.
Negligències en la inspecció i el drenatge
La acció judicial sosté que l’esfondrament del mur –atribuït preliminarment per la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) a l’acumulació d’aigua per les pluges– evidencia fallades greus en la conservació i en els sistemes de drenatge d’una infraestructura que depèn de l’Estat. Tot i que el Ministeri va defensar que l’estructura havia passat inspeccions rutinàries i majors recents sense detectar danys, la denúncia argumenta que la saturació del terreny era previsible i exigia una resposta preventiva rigorosa.
Per la seva banda, la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, ha carregat durament contra la gestió del president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui acusa de ser còmplice de la situació i de no defensar els interessos catalans davant de Madrid. Sales ha lamentat que viatjar actualment en Rodalies a Catalunya s’hagi convertit “en una loteria” sotmesa a una incertesa permanent pel que fa a la seguretat i a la puntualitat. “Aquest és el resultat de tenir un president de la Generalitat que no sap governar Catalunya i que no vol defensar-la davant Madrid. I, en aquest sentit, Rodalies és l’àmbit que millor retrata el fracàs del president Illa“, ha sentenciat
Diligències sol·licitades
L’escrit presentat davant dels jutjats de guàrdia de Barcelona –perquè sigui remès al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Vilafranca del Penedès– demana una bateria extensa de diligències. Entre aquestes destaquen la petició de certificats de titularitat de la pèrgola i dels murs de l’AP-7, els plans de construcció, els contractes de manteniment vigents des del 2021, els protocols d’actuació davant de temporals d’ADIF i Renfe, així com la declaració en qualitat d’investigats dels tècnics i responsables assenyalats en la cadena de seguretat.