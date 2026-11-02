Junts per Catalunya ha presentado una denuncia penal contra Renfe, ADIF y los responsables de la dirección general de Carreteras del Ministerio de Transportes por el accidente mortal registrado el pasado 20 de enero de 2026 en Gelida (Alt Penedès). Los hechos se produjeron cuando un tren de la R4 chocó contra un elemento de hormigón prefabricado de un muro de contención de la autopista AP-7, que se derrumbó e impactó directamente contra la cabina del maquinista. El accidente causó la muerte de un conductor en prácticas y dejó varios heridos, cinco de ellos de gravedad.

La cabeza de lista de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, ha denunciado que el sistema ferroviario español ha «colapsado» debido a una desinversión crónica y al centralismo desde Madrid. Según la juntaire, «España ha destinado más dinero en crear líneas que en mantenerlas, mientras el PSOE tiene casos de corrupción como el caso Ábalos». En la misma línea, el portavoz juntaire en el Parlamento de Cataluña, Salvador Vergés, ha detallado que la denuncia se presentó el pasado 20 de octubre y se dirige a depurar responsabilidades penales por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores. «De la misma manera, la denuncia plantea que se investigue un posible delito de riesgo catastrófico, si las diligencias judiciales permiten acreditar sus requisitos», añade.

Negligencias en la inspección y el drenaje

La acción judicial sostiene que el derrumbe del muro –atribuido preliminarmente por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a la acumulación de agua por las lluvias– evidencia fallos graves en la conservación y en los sistemas de drenaje de una infraestructura que depende del Estado. Aunque el Ministerio defendió que la estructura había pasado inspecciones rutinarias y mayores recientes sin detectar daños, la denuncia argumenta que la saturación del terreno era previsible y exigía una respuesta preventiva rigurosa.

Personal de Renfe, al lado de la locomotora accidentada en Gelida / ACN

Por su parte, la presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales, ha criticado duramente la gestión del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a quien acusa de ser cómplice de la situación y de no defender los intereses catalanes frente a Madrid. Sales ha lamentado que viajar actualmente en Rodalies en Cataluña se haya convertido «en una lotería» sometida a una incertidumbre permanente en cuanto a la seguridad y a la puntualidad. «Este es el resultado de tener un presidente de la Generalitat que no sabe gobernar Cataluña y que no quiere defenderla frente a Madrid. Y, en este sentido, Rodalies es el ámbito que mejor retrata el fracaso del presidente Illa«, ha sentenciado

Diligencias solicitadas

El escrito presentado ante los juzgados de guardia de Barcelona –para que sea remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vilafranca del Penedès– solicita una batería extensa de diligencias. Entre ellas destacan la petición de certificados de titularidad de la pérgola y de los muros de la AP-7, los planes de construcción, los contratos de mantenimiento vigentes desde 2021, los protocolos de actuación ante temporales de ADIF y Renfe, así como la declaración en calidad de investigados de los técnicos y responsables señalados en la cadena de seguridad.