El president a l’exili i líder de Junts, Carles Puigdemont, i el secretari general del partit, Jordi Turull, han convocat una executiva nacional aquest vespre per decidir el sentit del seu vot sobre els decrets d’habitatge que es debatran aquest divendres al Congrés dels Diputats. La reunió, que se celebrarà de forma telemàtica a les 21.00 hores, arriba en un moment de màxima tensió legislativa a Madrid, on el govern de Pedro Sánchez no té garantida la majoria necessària per tirar endavant aquestes mesures.
La formació juntaire ja ha mostrat la seva decepció amb el contingut dels textos que van rebre el llum verd del Consell de Ministres dimarts passat. De fet, la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, ha recordat que ja van votar en contra de les iniciatives del govern espanyol per la reducció de la jornada laboral. “No tenim gens de por de cremar-nos per continuar defensant els interessos de les famílies catalanes”, va deixar clar durant la gala d’entrega dels Premis Pimec a Barcelona. Els juntaires han mostrat públicament la seva decepció perquè, al seu entendre, el text “no protegeix les famílies”.
Amb l’oposició frontal ja confirmada del Partit Popular i de Vox, el govern espanyol es troba en una posició de vulnerabilitat aritmètica al Congrés. La manca de suport de la dreta obliga la Moncloa a dependre indispensablement dels vots dels socis d’investidura. El primer dels decrets, el que té possibilitats de prosperar, ja compta amb el ‘sí’ del PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB –que ha anunciat un vot favorable “crític”–, Podem, Compromís i BNG, 171 vots. Encara queda pendent saber què votarà Coalició Canària (1) i Junts (7). En qualsevol cas, el ‘no’ del grup de Míriam Nogueras faria caure els dos decrets. Amb el sí del PNB al primer text, l’abstenció de Junts seria suficient per convalidar-lo. El segon, al qual el PNB s’oposa, no podrà tirar endavant encara que els de Puigdemont hi votessin a favor.
Junts anunciarà el seu posicionament final
En aquest escenari, l’aprovació dels decrets d’habitatge requereix, com a mínim, el vot afirmatiu d’una part del bloc sobiranista i l’abstenció estratègica de Junts o del PNB, sempre que l’altre hi doni suport favorable. Aquest moviment d’última hora de Turull evidencia el paper decisiu que manté la formació catalana en la governabilitat de l’Estat i augmenta la pressió sobre l’executiu espanyol quan falten poques hores per al debat parlamentari. Una vegada finalitzi la reunió telemàtica de la cúpula, Junts farà pública la seva resolució definitiva mitjançant un comunicat oficial, que determinarà si el govern de Sánchez pateix un nou sotrac legislatiu o si aconsegueix salvar els decrets in extremis.