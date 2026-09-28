Guerra oberta dins del govern espanyol a menys de 24 hores de la reunió del Consell de Ministres d’aquest dimarts. La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i la ministra de Sanitat, Mónica García, han escenificat una ofensiva directa des de dins de l’executiu contra el PSOE per condicionar el contingut del nou reial decret d’habitatge, ja conegut com a decret Maricarmen, la dona de 87 anys desnonada recentment a Madrid. La pressió des de dins de l’executiu de Pedro Sánchez ha assolit un punt d’ebullició: García ha avisat que no acceptaran “pedaços ni mitges tintes” i que la seva formació està disposada a bloquejar l’aprovació del text si la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, no incorpora les demandes clau per congelar lloguers i aturar els desnonaments. A la pressió política de Sumar cal afegir-hi una altra: la de Junts. Segons fonts consultades per El Món, la formació de Carles Puigdemont lamenta que els socialistes hagi modificat el text per les pressions dels socis i assegura que l’esborrany conegut aquest dilluns al vespre s’allunya de l’acord treballat els darrers dies, cosa que posa en risc les solucions en matèria d’habitatge.
La negociació està profundament condicionada per la pressió social arran del cas que ha desembocat en una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que ja supera les 350 tendes de campanya i en un dia de protestes a Barcelona coincidint amb la presència a la ciutat de Pedro Sánchez. El paquet de deu mesures que perfila el Ministeri d’Habitatge és un autèntic trencaclosques. L’últim esborrany del Ministeri d’Habitatge, segons informa l’ACN, proposa prorrogar fins a dos anys els contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028 i limitar-ne les actualitzacions anuals al 2% fins a finals del 2027. També preveu suspendre els desnonaments a les famílies vulnerables, però amb compensacions per als propietaris particulars, i apunta a una prohibició de la compra especulativa per part de fons voltor. I, finalment, s’inclouen deduccions fiscals per als llogaters, incentius per als propietaris que abaixin els preus i préstecs sense interessos de fins a 50.000 euros per a la compra del primer habitatge.
Així mateix, el text dissenyat pel ministeri inclou bonificacions fiscals dobles: una línia directa per a llogaters i una altra per als propietaris que abaixin el preu de la renda, a més de noves ajudes per a la compra d’un primer habitatge destinades a joves o famílies sense estalvis suficients. Des del sector de Sumar es defensa que la seva presència al Consell de Ministres és la garantia per exercir un pols de força real sobre el PSOE, distanciant-se de postures com la de l’exalcaldessa Ada Colau, que havia suggerit abans la sortida de l’executiu si no pren mesures per frenar desnonaments. Les ministres Mónica García i la de Joventut, Sira Rego, totes dues de Sumar, consideren que el desnonament de la dona de 87 anys a Madrid, actualment ingressada per un esgotament sever a l’Hospital Gregorio Marañón, és un “punt d’inflexió” que obliga la Moncloa a decidir si se situa al costat de les famílies vulnerables o de l’especulació.
Front comú de l’esquerra a les portes de l’hospital
Aquesta pugna en el si de l’executiu de Pedro Sánchez també s’ha vist reflectida al carrer. Dirigents de Sumar, ERC, EH Bildu, Podem, Compromís i el BNG han escenificat aquest dilluns una imatge d’unitat a les portes del centre sanitari on es troba hospitalitzada la Maricarmen, convocats pel Sindicat de Llogateres. Les formacions d’esquerres han exigit blindar el text amb la congelació dels preus de lloguer, la pròrroga automàtica dels contractes i la regulació estricta dels arrendaments de temporada i per habitacions. Aquesta concentració ha deixat veure, així mateix, els recels que desperta la gestió dels socialistes.
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha explicat que l’acord encara “està lluny” i que el decret ha d’incloure totes les mesures que reclama el Sindicat de Llogateres. La diputada d’ERC Etna Estrems ha demanat “altura de mires” a la resta de grups de la cambra baixa, mentre que el dirigent de Podem Tito Morano ha criticat que, a un dia de la cita clau, el govern espanyol no els hagi facilitat encara la redacció definitiva del text. Morano ha acusat la Moncloa de prioritzar les converses amb Junts per dissenyar un decret “descafeïnat” i de pretendre després aconseguir el suport de l’esquerra a fets consumats.
La negociació amb Junts penja d’un fil
L’altre àmbit de la negociació parlamentària el marca Junts per Catalunya. La formació de Carles Puigdemont, que havia tombat iniciatives anteriors –i havia estat assenyalada per votar en el mateix sentit que el PP i Vox– en considerar que perjudicaven el mercat de l’arrendament i afavorien les ocupacions, reclama ara un “mínim comú denominador”. Junts comparteix que cal evitar casos com el de la Maricarmen i aposta per una norma d’aplicació immediata, però ha condicionat el seu aval a fer compatible el fre als desnonaments en habitatges propietat de fons voltor amb la “protecció” i la seguretat jurídica dels que pertanyen a petits propietaris. Així mateix, la formació de Carles Puigdemont ha posat sobre la taula altres prioritats com els incentius fiscals o la “limitació temporal” en l’adquisició de pisos per part de “grans operadors financers i immobiliaris”. També, que es faciliti l’accés de les generacions més joves al seu primer habitatge.
Fonts de Junts deixen clar a aquest diari que aquest matí estaven “majoritàriament d’acord” amb la proposta de “consens” que havia presentat l’executiu espanyol, però que consideren que aquesta tarda, a causa de la pressió exercida per Sumar i la resta de formacions d’esquerra, l’executiu s’ha despenjat amb un reial decret llei “òmnibus” que incorpora mesures que “no formaven part del que s’havia treballat” i que, de fet, ja van impedir la convalidació d’altres decrets. En aquest sentit, les mateixes fonts remarquen que el nou text deixa sense protecció els petits propietaris i els equipara als fons voltor, i també inclou una modificació integral de la llei d’arrendaments urbans, “de fins a 34 articles”. Malgrat això, els juntaires continuen oberts a arribar a un acord, però aquest nou text els allunya i consideren que el PSOE ha d’apostar per “noves polítiques” i no deixar-se “arrossegar” per Podem.