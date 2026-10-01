El presidente en el exilio y líder de Junts, Carles Puigdemont, y el secretario general del partido, Jordi Turull, han convocado una ejecutiva nacional esta noche para decidir el sentido de su voto sobre los decretos de vivienda que se debatirán este viernes en el Congreso de los Diputados. La reunión, que se celebrará de forma telemática a las 21.00 horas, llega en un momento de máxima tensión legislativa en Madrid, donde el gobierno de Pedro Sánchez no tiene garantizada la mayoría necesaria para sacar adelante estas medidas.

La formación juntista ya ha mostrado su decepción con el contenido de los textos que recibieron el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado martes. De hecho, la portavoz de Junts en Madrid, Míriam Nogueras, ha recordado que ya votaron en contra de las iniciativas del gobierno español para la reducción de la jornada laboral. «No tenemos ningún miedo de quemarnos para seguir defendiendo los intereses de las familias catalanas», dejó claro durante la gala de entrega de los Premios Pimec en Barcelona. Los juntistas han expresado públicamente su decepción porque, a su entender, el texto «no protege a las familias».

Con la oposición frontal ya confirmada del Partido Popular y de Vox, el gobierno español se encuentra en una posición de vulnerabilidad aritmética en el Congreso. La falta de apoyo de la derecha obliga a la Moncloa a depender indispensablemente de los votos de los socios de investidura. El primero de los decretos, el que tiene posibilidades de prosperar, ya cuenta con el ‘sí’ del PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB –que ha anunciado un voto favorable «crítico»–, Podemos, Compromís y BNG, 171 votos. Aún queda pendiente saber qué votará Coalición Canaria (1) y Junts (7). En cualquier caso, el ‘no’ del grupo de Míriam Nogueras haría caer los dos decretos. Con el sí del PNB al primer texto, la abstención de Junts sería suficiente para convalidarlo. El segundo, al cual el PNB se opone, no podrá salir adelante aunque los de Puigdemont votaran a favor.

Eduard Pujol, Míriam Nogueras, Carles Puigdemont y Jordi Turull, este mediodía en Perpiñán/Núria Càmara

Junts anunciará su posicionamiento final

En este escenario, la aprobación de los decretos de vivienda requiere, como mínimo, el voto afirmativo de una parte del bloque soberanista y la abstención estratégica de Junts o del PNB, siempre que el otro dé su apoyo favorable. Este movimiento de última hora de Turull evidencia el papel decisivo que mantiene la formación catalana en la gobernabilidad del Estado y aumenta la presión sobre el ejecutivo español cuando faltan pocas horas para el debate parlamentario. Una vez finalice la reunión telemática de la cúpula, Junts hará pública su resolución definitiva mediante un comunicado oficial, que determinará si el gobierno de Sánchez sufre un nuevo contratiempo legislativo o si logra salvar los decretos in extremis.