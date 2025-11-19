El president del grup parlamentari d’Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha mostrat públicament el seu malestar amb la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, per l’enfocament de la resposta a una pregunta sobre finançament que ha formulat el diputat de Junts, Antoni Castellà, durant la sessió de control d’aquest dimecres al Parlament. Un cop Romero ha acabat la seva segona rèplica al diputat de Junts, Jové ha baixat les escales i s’ha aturat davant la consellera i li ha recriminat alguna cosa assenyalant-la amb el dit índex.
Segons fonts consultades per aquest diari, el líder republicà ha recriminat l’enfocament de la resposta de la consellera, que ha excusat l’endarreriment del nou model de finançament i ha recordat que alguns representants independentistes van dir que Catalunya seria independent en 18 mesos i també ha donat per fet que hi haurà pressupostos. Una actuació que ha deixat Romero i també la consellera d’Interior, Núria Parlon, que estava al seu costat, amb cara de circumstàncies. Fonts d’ERC, per la seva banda, han concretat que Jové li ha retret que frivolitzés amb l’1-0 per barallar-se amb Junts.
Castellà ha demanat a Romero més concreció que Illa amb el finançament i li ha reclamat explicacions pel retard en la presentació del model, Romero ha al·legat que “els retards són habituals en política”, i ha recordat que “vaig sentir alguns diputats dient que Catalunya seria independent en 18 mesos i em sembla que ja portem uns quants anys i això no ha estat així”. Castellà li ha replicat aquesta afirmació i li ha demanat que “no compari la independència de Catalunya amb una millora del model de finançament”. “Nosaltres vam fer un referèndum i vam guanyar un referèndum”, ha sentenciat.
Jové assenyala Romero amb el dit i li demana que “no frivolitzi amb l’1-0”
Malgrat que la consellera Romero ha donat gairebé per fet els pressupostos del 2026 amb la fase que aviat “podrem tenir concrecions sobre el model de finançament ben aviat i, per tant, uns pressupostos”, Josep Maria Jové, segons han revelat fonts d’ERC, s’ha molestat per aquestes declaracions sobre la independència. Unes manifestacions que han sonat a retret cap a Gabriel Rufián, per la cèlebre frase pronunciada pel líder d’ERC a Madrid l’any 2015. Just quan Romero ha acabat la seva intervenció, el líder d’ERC al Parlament ha baixat les escales de l’hemicicle, s’ha aturat davant la consellera i, segons han detallat les fonts consultades, amb el dit índex aixecat, li ha dit que “no frivolitzés amb l’1-0 per barallar-se amb Junts”.