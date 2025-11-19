El presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha mostrado públicamente su descontento con la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, por el enfoque de la respuesta a una pregunta sobre financiación que formuló el diputado de Junts, Antoni Castellà, durante la sesión de control de este miércoles en el Parlamento. Una vez Romero terminó su segunda réplica al diputado de Junts, Jové bajó las escaleras y se detuvo delante de la consejera y le recriminó algo señalándola con el dedo índice.

Según fuentes consultadas por este diario, el líder republicano recriminó el enfoque de la respuesta de la consejera, que excusó el retraso del nuevo modelo de financiación y recordó que algunos representantes independentistas dijeron que Cataluña sería independiente en 18 meses y también dio por hecho que habrá presupuestos. Una actuación que dejó a Romero y también la consejera de Interior, Núria Parlon, que estaba a su lado, con cara de circunstancias. Fuentes de ERC, por su parte, concretaron que Jové le reprochó que frivolizara con el 1-0 para pelearse con Junts.

Castellà pidió a Romero más concreción que Illa con la financiación y le reclamó explicaciones por el retraso en la presentación del modelo. Romero alegó que “los retrasos son habituales en política”, y recordó que “escuché a algunos diputados diciendo que Cataluña sería independiente en 18 meses y me parece que ya llevamos unos cuantos años y eso no ha sido así”. Castellà replicó esta afirmación y le pidió que “no compare la independencia de Cataluña con una mejora del modelo de financiación”. “Nosotros hicimos un referéndum y ganamos un referéndum”, sentenció. Romero, por su parte, reconoció que “hicieron un referéndum”, pero constató que más allá de eso ”no consiguieron “ningún beneficio para Cataluña”.

Aunque la consejera Romero dio casi por hecho los presupuestos de 2026 con la frase de que pronto “podremos tener concreciones sobre el modelo de financiación y, por tanto, unos presupuestos”, Josep Maria Jové, según han revelado fuentes de ERC, se molestó por estas declaraciones sobre la independencia y el 1-O. Unas manifestaciones que sonaron a reproche hacia Gabriel Rufián, por la célebre frase pronunciada por el líder de ERC en Madrid en el año 2015. Justo cuando Romero terminó su intervención, el líder de ERC en el Parlamento bajó las escaleras del hemiciclo, se detuvo delante de la consejera y, según detallaron las fuentes consultadas, con el dedo índice levantado, le dijo que «no frivolizara con el 1-0 para pelearse con Junts”.