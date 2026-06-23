La Flama del Canigó ha arribat aquest dimarts al Parlament de Catalunya en el tradicional acte previ a la revetlla de Sant Joan, marcat enguany per una reivindicació explícita de la llengua catalana. Tant el president de la cambra, Josep Rull, com el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, han aprofitat la cerimònia per alertar de la situació del català i fer una crida a reforçar-ne l’ús davant els que consideren intents de debilitar-lo.
Rull ha qualificat la diada de Sant Joan com una “renovació del compromís amb la nació i la llengua” als Països Catalans i ha apel·lat a la societat catalana a “rebel·lar-se contra l’intent de minorització” del català. El president del Parlament ha assegurat que és conscient que es viuen “temps incerts” per a la llengua, a causa de factors com la disminució de l’ús social, la disglòssia, la judicialització de l’escola catalana i l’actuació de determinats poders públics contra el català. Malgrat aquest context, Rull ha defensat que les institucions tenen la responsabilitat de protegir la llengua i preservar-la com un element central de cohesió i identitat col·lectiva. També ha volgut reivindicar el paper de les persones nouvingudes en la construcció del país. “Ser català és voler-ne ser i aprendre una llengua que fa que tinguem una manera de fer i de ser compartida”, ha afirmat, evocant el llegat de l’escriptor Paco Candel i apostant per una societat “acollidora, generosa i empàtica”.
Antich: “La llengua viurà rica i plena”
En una línia similar s’ha expressat el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, que ha defensat la capacitat de resistència del català davant les dificultats històriques que ha afrontat. “La llengua catalana ha sobreviscut èpoques extraordinàriament complicades” i, malgrat “aquells que la volen petita i silenciada”, “viurà rica i plena”, ha assegurat. Antich també ha carregat contra els “atacs del poder judicial contra la llengua i l’escola” i contra les polítiques hostils envers el català, que, a parer seu, no fan més que reforçar el compromís de la societat civil amb la llengua. “Ens esperonen a parlar més en català, llegir més en català i ensenyar més en català”, ha remarcat.
La Flama del Canigó ha arribat al Parlament poc abans del migdia de mans dels infants de Corbera de Llobregat. Josep Rull ha estat l’encarregat d’encendre la torxa i els quinqués que distribuiran la flama arreu del país per encendre les fogueres de Sant Joan. L’acte ha inclòs també una ballada de gegants i bastoners del municipi llobregatenc. La cambra catalana manté aquesta tradició des del 1980, amb una Flama del Canigó que és ja tot un símbol d’agermanament dels territoris de parla catalana.