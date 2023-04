El PSC critica l’acord sobre el vot de Puig i demana reconsiderar-lo

El grup de PSC-Units al Parlament de Catalunya ha mantingut que l’aval de la Mesa del Parlament al vot telemàtic del diputat de Junts i conseller Lluís Puig és “un intent maldestre” de no fer cas el Tribunal Constitucional (TC), després de la seva decisió d’anul·lar de nou la seva delegació de vot.

L’exconseller de Cultura, Lluís Puig, juntament amb els eurodiputats de Junts, Carles Puigdemont i Toni Comín, durant una atenció als mitjans després de conèixer la sentència del TJUE sobre les euroordres / ACN

Petició de reconsideració

En un comunicat, el PSC ha avançat que registrarà aquest dimecres al matí una petició de reconsideració de l’acord de la Mesa que ha acceptat aquest vot telemàtic, amb el vot en contra dels socialistes.

“A criteri de la direcció del grup, aquest acord, adoptat ad hoc per a un cas molt concret, suposa un intent maldestre per a contravenir la jurisprudència del TC”, ha afirmat el PSC, que va recórrer la delegació davant el TC –també ho van fer Cs i Vox–.

Defensa del Parlament

El PSC ha lamentat que l’acord per a permetre votar a distància a Puig, exiliat a Bèlgica, “va en la línia contrària al que correspondria en aquests moments: la defensa per sobre de tot del prestigi de la segona institució del país”.

La Mesa ha avalat el “vot telemàtic transitori” de Puig a proposta d’ERC en una reunió extraordinària aquest dimarts a la tarda, la qual cosa li permetrà votar en el ple del Parlament d’aquest dimecres si no hi ha canvis.

Tot plegat també ha suposat una picabaralla entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Mentre els republicans treien pit dient que havia sigut una proposta seva, des de Junts recordaven la seva proposta de vot telemàtic per a la no investidura de Carles Puigdemont el 30 de gener del 2018. “Ens han donat la raó”, deia Albert Batet des dels passadissos del Parlament.