Pel PP, tot s’hi val contra el PSC, fins i tot, lloar el Govern de Pere Aragonès. Així es pot descriure l’anàlisi d’urgència que ha fet el portaveu del PP, Juan Fernández, del discurs del president Salvador Illa que ha encetat aquesta tarda el debat de política general que obre oficialment el curs parlamentari. Des del faristol de la cambra catalana, Fernández ha assegurat que amb el Govern de Salvador Illa, “estem pitjor que amb el Govern de Pere Aragonès”.
En aquest marc, ha criticat l’augment de les xifres d’inseguretat i el “caos i col·lapse de l’administració de Catalunya”. “Ha estat un discurs buit de contingut i previsible”, ha afegit. “Molta propaganda, molt màrqueting, però Catalunya no millora”, ha insistit. Per aquest motiu, Fernández ha advertit que “sense pressupostos no es pot governar Catalunya”. Per això, ha reclamat un “Govern valent i no segrestat per una política del no a tot i per l’independentisme”.
