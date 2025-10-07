Para el PP, todo vale contra el PSC, incluso alabar al Gobierno de Pere Aragonès. Así se puede describir el análisis de urgencia que ha hecho el portavoz del PP, Juan Fernández, del discurso del presidente Salvador Illa que ha iniciado esta tarde el debate de política general que abre oficialmente el curso parlamentario. Desde el atril de la cámara catalana, Fernández ha asegurado que con el Gobierno de Salvador Illa, «estamos peor que con el Gobierno de Pere Aragonès».

En este contexto, ha criticado el aumento de las cifras de inseguridad y el «caos y colapso de la administración de Cataluña». «Ha sido un discurso vacío de contenido y previsible», ha añadido. «Mucha propaganda, mucho marketing, pero Cataluña no mejora», ha insistido. Por este motivo, Fernández ha advertido que «sin presupuestos no se puede gobernar Cataluña». Por eso, ha reclamado un «Gobierno valiente y no secuestrado por una política del no a todo y por el independentismo».

