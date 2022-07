El Parlament insta el Govern a mostrar “ferm compromís” amb el diàleg

El Parlament ha instat el Govern a, juntament amb el govern espanyol, faci una aposta per la via política i dialogada per tal de resoldre el conflicte entre Catalunya i l’Estat. També ha mostrat el seu “ferm compromís” amb la taula de diàleg com a eina per abordar aquest conflicte. Es tracta d’un punt de la moció d’ERC que s’ha transaccionat amb una esmena del PSC i s’ha acabat aprovant al ple d’aquest dijous gràcies a ERC, PSC i els Comuns.

La resta de grups, entre ells Junts per Catalunya, ha votat en contra d’aquesta proposta. Al que sí que ha votat afirmativament Junts -tot i que el PSC s’hi ha oposat- ha estat en el punt sobre la “convicció” que el diàleg i la negociació, en un marc de garanties, ha de servir per canalitzar els consensos a favor de la “fi de la repressió” i de l’autodeterminació de Catalunya. Els socialistes han votat negativament perquè no accepten el terme “repressió”. El punt ha rebut el suport d’ERC, Junts i els Comuns.

En paral·lel, la cambra catalana ha demanat al Govern que insti la Moncloa a contribuir amb la desjudicialització del conflicte -com ja es va pactar en l’última trobada entre Laura Vilagrà i Félix Bolaños-. El Parlament creu que és essencial aturar la via judicial i els processos oberts contra l’independentisme per l’impacte de la “repressió”. La cambra ha denunciat que 5 anys després de l’1-O l’Estat hagi estat “incapaç” de donar una resposta política.

El Parlament dona suport al referèndum d’Escòcia

A més, el Parlament ha donat suport al nou referèndum d’autodeterminació d’Escòcia previst per al 2023 amb els vots d’ERC, Junts, CUP i En Comú Podem. Es tracta d’una moció que ha estat registrada per Junts i finalment ha sortit endavant. Amb el suport d’ERC, Junts i la CUP el Parlament també ha constatat que en el cas escocès no es produeix “persecució i repressió”, mentre que en el català sí. “En democràcies avançades, els referèndums es poden fer i es fan, atès que són el millor mecanisme per donar resposta a les legítimes demandes d’autodeterminació quan són majoritàries i persistents”, exposa el document amb la iniciativa que finalment ha rebut llum verda.